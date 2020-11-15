Русская гуманитарная миссия поблагодарила "РГ" за поддержку на Балканах

Глава представительства Русской гуманитарной миссии на Балканах Михаил Бондарь поздравил главного редактора "Российской газеты" Владислава Фронина и коллектив редакции с 30-летием издания, пожелав дальнейших творческих успехов.

"Будучи читателями Вашей газеты, мы высоко ценим то, что в это непростое время она была и остается примером объективной и качественной подачи информации, - подчеркивается в поздравлении. - Публикуемые на страницах газеты материалы всегда актуальны и, что не менее важно, вызывают живой и неподдельный интерес у всех Ваших читателей. Мы благодарны за то внимание, которое Ваше авторитетное издание уделяет работе нашей миссии на Балканах. Особую признательность хочу выразить корреспонденту "Российской газеты" Александру Борисову за достоверное, объективное и высокопрофессиональное освящение деятельности РГМ в столь непростом регионе".

Напомним, что Русская гуманитарная миссия (РГМ) успешно реализовывает проекты на Балканах, направленные на укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и странами региона, скрепленных многовековыми узами общеславянской и культурно-исторической общности народов.