Сборная России проиграла туркам в матче Лиги наций

Сборная России по футболу потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Команда Станислава Черчесова уступила на выезде Турции со счетом 2:3.

Как и на протяжении всей Лиги наций, перед нынешним сбором у россиян хватало кадровых проблем. До сих пор не восстановился от повреждения Александр Головин, выбыл из-за травмы Марио Фернандес. Плюс из-за громкого скандала не получил вызов Артем Дзюба. В общем, Черчесову не позавидуешь.

По сути, для турок сегодняшний матч был последним шансом зацепиться за первое место в группе. В предыдущих четырех турах они набрали лишь три очка, умудрившись не одержать ни одной победы. И в этом смысле поединок с Россией был для них ключевым. Начало игры осталось за нашей командой: уже на 11-й минуте Денис Черышев открыл счет с передачи Далера Кузяева. А на 24-й минуте случился переломный момент встречи - красную карточку за фол последней надежды получил Андрей Семенов. Оставшись в меньшинстве, россияне еще до перерыва пропустили два мяча. Отличились Кенан Караман и Дженгиз Ундер.

В начале второй половины Дженк Тосун с пенальти закрепил преимущество турок. На это россияне ответили лишь голом Кузяева. Как итог - 3:2.

Несмотря на поражение, сборная России осталась лидером группы 3 лиги "В" с восемью баллами. Но уже через пару часов ее может догнать либо опередить Венгрия, у которой в активе семь очков: они принимают сербов (два очка). У турок же теперь шесть набранных очков. В последнем туре 18 ноября Россия сыграет в гостях с Сербией, а Турция отправится на выезд к Венгрии.