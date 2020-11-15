Сборная России проиграла туркам в матче Лиги наций

Новости

В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 15 тысяч 321 военнослужащий 22:08
Рогозин: Зарплаты менеджмента Роскосмоса сокращены 21:46
Президент Перу объявил об отставке 21:33
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50% 21:01
Пожар в "Доме нефтяников" в Москве потушен 20:06
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 19:21
В центре Москвы загорелся 14-этажный дом 18:55
Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта 18:17
Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest 18:06
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 17:42
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 17:36
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 17:31
В Латвии ограничат массовое празднование Нового года 17:20
Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов 16:50
Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах 16:37
Путин за неделю примет участие в трех саммитах 16:10
Путин пошутил о мерах безопасности с военными 16:02
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе 15:50
Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса 15:18
Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается 15:11
Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии 14:48
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 54 млн 14:35
Не менее 20 человек задержаны, один ранен в ходе столкновений в Вашингтоне 13:58
В Перу требуют отставки нового президента 13:25
Сборной Норвегии запретили ехать на матч Лиги наций в Румынию 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
15.11.2020 22:01
Рубрика: Спорт

Сборная России проиграла туркам в матче Лиги наций

Текст: Артур Нанян
Сборная России по футболу потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Команда Станислава Черчесова уступила на выезде Турции со счетом 2:3.
Фото: Михаил Шапаев/ РИА Новости Фото: Михаил Шапаев/ РИА Новости
Фото: Михаил Шапаев/ РИА Новости

Как и на протяжении всей Лиги наций, перед нынешним сбором у россиян хватало кадровых проблем. До сих пор не восстановился от повреждения Александр Головин, выбыл из-за травмы Марио Фернандес. Плюс из-за громкого скандала не получил вызов Артем Дзюба. В общем, Черчесову не позавидуешь.

Фото: AP Photo/Kenan Asyali, Pool
Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся с Шумахером

По сути, для турок сегодняшний матч был последним шансом зацепиться за первое место в группе. В предыдущих четырех турах они набрали лишь три очка, умудрившись не одержать ни одной победы. И в этом смысле поединок с Россией был для них ключевым. Начало игры осталось за нашей командой: уже на 11-й минуте Денис Черышев открыл счет с передачи Далера Кузяева. А на 24-й минуте случился переломный момент встречи - красную карточку за фол последней надежды получил Андрей Семенов. Оставшись в меньшинстве, россияне еще до перерыва пропустили два мяча. Отличились Кенан Караман и Дженгиз Ундер.

В начале второй половины Дженк Тосун с пенальти закрепил преимущество турок. На это россияне ответили лишь голом Кузяева. Как итог - 3:2.

Несмотря на поражение, сборная России осталась лидером группы 3 лиги "В" с восемью баллами. Но уже через пару часов ее может догнать либо опередить Венгрия, у которой в активе семь очков: они принимают сербов (два очка). У турок же теперь шесть набранных очков. В последнем туре 18 ноября Россия сыграет в гостях с Сербией, а Турция отправится на выезд к Венгрии.

Спорт Футбол Лига наций

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50%
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение в октагон
Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием