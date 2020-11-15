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15.11.2020 12:58
Рубрика: Спорт

Сборной Норвегии запретили ехать на матч Лиги наций в Румынию

Текст: Артур Нанян

Сборная Норвегии не полетела на игру группового этапа Лиги наций на выезде против Румынии. Об этом информирует пресс-служба федерации футбола этой страны.

Фото: REUTERS
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Ранее в норвежской команде был выявлен случай заражения коронавирусом. Положительный тест сдал полузащитник Омар Элабделлауи. По правилам, вся команда ушла на обязательный карантин, что поставило под угрозу проведение встреч с Румынией и Австрией.

Руководство федерации футбола Норвегии обратилось в министерство здравоохранения страны, где им запретили выезжать за пределы Норвегии.

Напомним, что матч скандинавской команды с Румынией должен был состояться в Бухаресте в воскресенье. А на 18 ноября у норвежцев был запланирован поединок с австрийцами.

Спорт Футбол Лига наций Пандемия коронавируса COVID-19

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