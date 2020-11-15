Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц"

Сильвестр Сталлоне, появлявшийся во вторых "Стражах Галактики", еще раз поработает с режиссером Джеймсом Ганном. На этот раз речь идет о втором "Отряде самоубийц".

Радостной информацией Слай поделился с подписчиками в своем Instagram (через некоторое время изначальный пост был удален).

Кого именно изобразит Сталлоне, пока не известно.

При этом стоит отметить, что сами съемки картины были закончены еще в феврале. Соответственно, это могут быть какие-то эксклюзивные дополнительные сцены.

Премьера картины анонсирована на август 2021-го.

А у Ганна на повестке тем временем уже обозначился сериал-спин-офф "Отряда" посвященный Миротворцу - герою Джона Сины.