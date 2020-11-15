Новости

Пол У.С. Андерсон готов снять сиквел "Охотника на монстров" 17:49
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 17:42
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 17:36
"Кхал Дрого" рассказал, что его семья голодала после "Игры престолов" 14.11.2020
СМИ: Шоумен Дмитрий Хрусталев был введен в кому 14.11.2020

Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц"

Новости
    15.11.2020, 17:31
Текст:   Олег Усков

Сильвестр Сталлоне, появлявшийся во вторых "Стражах Галактики", еще раз поработает с режиссером Джеймсом Ганном. На этот раз речь идет о втором "Отряде самоубийц".

Фото: kinopoisk.ru
"Кхал Дрого" рассказал, что его семья голодала после "Игры престолов"

Радостной информацией Слай поделился с подписчиками в своем Instagram (через некоторое время изначальный пост был удален).

Кого именно изобразит Сталлоне, пока не известно.

При этом стоит отметить, что сами съемки картины были закончены еще в феврале. Соответственно, это могут быть какие-то эксклюзивные дополнительные сцены.

Фото: youtube.com
Режиссер "Один дома 2": Трамп заставил снять его в фильме

Премьера картины анонсирована на август 2021-го.

А у Ганна на повестке тем временем уже обозначился сериал-спин-офф "Отряда" посвященный Миротворцу - герою Джона Сины.

Новости

СМИ: Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией попал в ДТП 14.11.2020
В больнице подтвердили поступление к ним Дмитрия Хрусталева 14.11.2020
Режиссер "Один дома 2": Трамп заставил снять его в фильме 14.11.2020
Крис Прэтт вернется к роли "Звездного Лорда" в новом "Торе" 14.11.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер второго сезона "Дома с прислугой" Шьямалана 14.11.2020
В рейтинг богатых покойников вошел умерший от передозировки рэпер 14.11.2020
Петер Стормаре анонсировал сиквел "Константина" с Киану Ривзом 14.11.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Погубившая карьеру Деппа Эмбер Хёрд заявила, что сыграет в "Аквамене 2" 13.11.2020
В сериале по "Острову доктора Моро" Уэллса доктор станет женщиной 13.11.2020
СМИ: Премьеру новой "Чудо-женщины" перенесут на лето 13.11.2020
⧣ супергерои
Фото: twitter.com/ disneyplus
Тизер: названа официальная дата премьеры сериала Marvel "Ванда/Вижн" 13.11.2020
Сериал "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком будут снимать в Будапеште 12.11.2020
Эмбер Херд вновь потребовали заменить на Эмилию Кларк в "Аквамене" 12.11.2020