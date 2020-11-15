Сообщается, что вместе с Тихоновым уйдут также возрастные футболисты и те, кто не соответствует поставленным задачам. Покинут клуб также генеральный, исполнительный и спортивный директоры.

Тихонов возглавил "Астану" в середине октября. При нем команда провела лишь четыре матча, в которых одержала две победы и потерпела два поражения. После 16 туров клуб идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны, досрочным триумфатором которого стал "Кайрат".

До "Астаны" последней командой Тихонова были самарские "Крылья Советов". В Самаре Андрей Валерьевич работал с 2017 по 2018 год. Ранее он также возглавлял красноярский "Енисей" и трудился в тренерском штабе в "Спартаке", "Краснодаре" и "Крыльях Советов".