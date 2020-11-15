Станислав Черчесов: Даже вдесятером команда выглядела достойно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча, в котором его команда в рамках Лиги наций уступила Турции со счетом 2:3.

Станислав Черчесов: Жалко, что не было зрителей, они не видели эту игру вживую и не могли поддержать свою команду. И хотя они болели бы за свою команду, это и нам добавляло бы определенного куража. Игра разделилась на три фазы. Первая фаза - до удаления. Вторая - пять-десять минут после удаления. И третья - оставшаяся игра. Вот эта фаза, когда мы пропустили два гола, решающую роль сыграла. А так даже вдесятером команда выглядела достойно против хорошей турецкой сборной. Мы и в перерыве настраивали команду на победу, И во втором тайме тоже делали замены, чтобы усилить атаку.

Что думаете об оставшихся матчах в нашей группе?

Станислав Черчесов: У нас остался один матч с сербами. Завтра проведем здесь тренировку и улетим готовиться к матчу с сербами.

Чем было вызвано решение сыграть в пять защитников?

Станислав Черчесов: Это обусловлено тем, что мы хотели сыграть немножко по-другому. В результате, все видели, что турки не знали, как против нас сыграть. А мы знали, и как будем в атаку выходить, и как в обороне играть. Им было некомфортно, мы много их прессинговали, не давали выходить, и гол так забили. Поэтому поменяли систему, и команда это услышала. Мы и индивидуальные беседы с игроками провели, чтобы они понимали. Они прекрасно все сделали, и до удаления выглядело все так, как мы хотели. Турки не знали, как мы будем играть и им было не просто.

Оцените судейские решение с красной карточкой Андрею Семенову и пенальти в наши ворота?

Станислав Черчесов: Не хотел бы это обсуждать.

Как научиться управлять собой на поле, когда нужно взять паузу в прессинге и переключиться на игру от соперника, а не от себя?

Станислав Черчесов: Понятно, что мы это спокойно обсудим. Когда случилось удаление, мы начали совещаться, как нам лучше перестроить игру, и вот эта пара минут… в одну секунду замену не сделаешь. Потом мы перестроили игру, все стало на место. Но здесь и опытные игроки в эти моменты должны сконцентрироваться. Это игровой момент, красная карточка. Но с ней вы видели, во втором тайме мы спокойно играли, имели моменты. Это будет нам с одной стороны, урок, с другой, раз такая ситуация сложилась, значит, она была нам послана, чтобы ее проанализировать.

Удовлетворены тем, как изменилась игра Алексея Миранчука после его отъезда в "Аталанту"?

Станислав Черчесов: Он играл на той позиции, на которой играл сейчас в "Аталанте". Чувствовал себя комфортно. Понятно, в нашей команде есть свои нюансы. Когда он переходил, я поддержал его решение, потому что тот уровень сопротивления, который он имеет постоянно, будет давать ему возможность прибавлять. В матче с Молдавией и сегодня мы видели, что он повзрослел, я бы так сказал. Другое дело, что ему надо еще больше становиться лидером, как мы говорим, ставить точки. Точки - это голы и голевые передачи.

Чем обусловлен выбор в нападении Антона Заболотного?

Станислав Черчесов: Во-первых, он приехал физически хорошо готовым. Во-вторых, в эту же систему он играет и у себя в "Сочи" и выполняет ту функцию, которая ему дана. Сегодня он, по большому счету, со своей функцией справился. Естественно, нападающему нужны голы, и вот это он не сделал. А в остальном, отработал на команду, как мы и требовали. Потом спокойно разберем, что было сделано и что можно еще сделать.

Из-за красной карточки и перебора желтых вы потеряли трех игроков. Как будете решать этот вопрос?

Станислав Черчесов: Вопрос будем решать просто. Обсудим, как будем действовать. Если бы была нормальная ситуация, мы бы взяли выбывших игроков с собой. Но сейчас пандемия и, наверное, нет смысла их брать. Ребята разъедутся по домам, у нас останутся 22 футболиста. И мы будем готовиться к сербам. Потери есть, мы бы не хотели, чтобы они были. Но это футбол.