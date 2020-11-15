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15.11.2020 18:06
Рубрика: Культура

Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фестиваль японской культуры J-Fest, устраиваемый уже 11-й раз, начался с 15 ноября в онлайн-формате. Обычно его проводят летом в "живом" формате, но в нынешнем году из-за пандемии коронавируса перенесли на позднюю осень.

Фестиваль под девизом "Япония на расстоянии клика" продлится до 5 декабря.

Как заявил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, выступая ранее на пресс-конференции в ТАСС, "из-за коронавируса стало невозможно проводить мероприятия в обычном формате. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, и мы проводим фестиваль в онлайн-формате. Мы подготовили программу, которая будет доступна на протяжении трех недель, и зрители смогут познакомиться с Японией, не выходя из дома".

По словам дипломата, для нынешнего J-Fest организаторы подготовили уникальную программу.

Фото: Алексей Смагин
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Главным событием станет показ проекта Art Kabuki - традиционного японского театра, внесенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Премьера состоится 28 ноября. Ранее показ представления Art Kabuki проходил только в Японии, и на J-Fest будет его первая зарубежная премьера.

Кроме того, пройдет ряд кинопоказов. Например, 21 ноября зрители смогут увидеть онлайн военную мелодраму о любви русского военнопленного и японской девушки "В плену у сакуры", а 29 ноября - премьеру документального фильма, снятого Международным Фондом Шодиева "Хоккайдо. Путь к северным морям".

Во время нынешнего J-Fest пройдет большое количество мероприятий, программа вывешена на сайте фестиваля. На всем протяжении фестиваля в будние дни будут следующие показы:

- Понедельник: история, культура, документальные фильмы;

- Вторник: традиционная культура (чайная церемония, каллиграфия, бонсай, икебана, оригами);

- Среда: японская кухня, путешествия, японский язык;

- Четверг: боевые искусства, спорт, танцы, сёги (японские шахматы), го;

- Пятница: субкультура, косплей, караоке, мода, современная культура.

По выходным каждую неделю будет специальная программа, ознакомиться с которой можно на сайте J-Fest.

Культура Арт Актуальное искусство

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