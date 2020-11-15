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15.11.2020 11:43
Рубрика: В мире

Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли

Текст: Диана Ковалева
Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, которая стала крупнейшей в мире.
Фото: iStock
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Как сообщает газета Financial Times, соглашение, которое получило название "Всестороннее региональное экономическое партнерство", подписали 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Как отметил Питер Петри, профессор международных финансов Брандейского университета, соглашение затронет примерно 30 процентов населения планеты.

В рамках договора будут действовать сниженные торговые пошлины. Помимо всего прочего, он станет первым соглашением о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно.

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