Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли

Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, которая стала крупнейшей в мире.

Как сообщает газета Financial Times, соглашение, которое получило название "Всестороннее региональное экономическое партнерство", подписали 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Как отметил Питер Петри, профессор международных финансов Брандейского университета, соглашение затронет примерно 30 процентов населения планеты.

В рамках договора будут действовать сниженные торговые пошлины. Помимо всего прочего, он станет первым соглашением о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно.