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15.11.2020 14:59
Рубрика: Общество

Свыше двух миллионов человек написали Экологический диктант-2020

Текст: Владимир Емельяненко
В "Музее мусора" в Коктебеле, на площадках Роскосмоса и МЧС, в залах фундаментальных библиотек МГУ и еще 18 университетов, в более чем 40 тысячах школ и в 50-ти вузах свыше 2 миллионов добровольцев написали Всероссийский экологический диктант-2020.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Событие масштабное, потому как никто не ожидал такой экоактивности, например, от космонавтов, сельхозпроизводителей, сенаторов, парламентариев или бизнеса, - говорит депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. - Оказывается всем важно знать - как грамотно раздельно сортировать мусор, что означают знаки на бытовой технике или почему нельзя сжигать осенние листья.

Фото: пресс-служба РГО
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Из-за пандемии коронавируса диктант прошел в трех форматах - 5 процентов в очном, 25 процентов - в онлайн и 70 процентов в смешанном формате. Причем в онлайн-формате принять участие в написании диктанта можно еще в течение двух дней, используя портал экодиктант.рус.

Самые активные участники акции - школьники. Они писали диктант на уроках химии, биологии, географии и на классном часе. При этом, как показал опыт проведения акции, наиболее популярные вопросы те, в которых чаще всего допускаются ошибки. Их три. Что означают знаки на бытовой электротехнике - холодильниках, стиральных машинах, телевизорах, указанные на картинках? Какой знак из представленных, указывает, что продукт (упаковка) изготовлен из перерабатываемого материала и/или пригоден для последующей переработки? И реже, но тоже актуальный вопрос - почему нельзя сжигать осеннюю листву?

Композитор, народный артист России Олег Газманов после диктанта чуть расстроен, но улыбается: "Я ошибался вволю. И это несмотря на то, что считаю себя защитником природы со стажем: за свою жизнь посадил три тысячи деревьев. Всем нужный урок, этот диктант. И школьнику: напишет, а там, глядишь, посадит дерево, а посадит - уже не сломает, а то и не даст сломать. И таким как я, диктант тоже урок. Чтобы не думали, что раз защитники природы, то автоматически умеем рачительно пользоваться ее дарами".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Итоги Экодиктанта-2020 тоже проводятся в трех форматах и показывают, что пока отличников даже среди защитников природы нет.

- Выходит мы попали в точку, - говорит эколог, председатель движения "Равноправие" Наталья Соколова. - Людям не все равно, что они едят, из чего сшита их одежда или насколько безопасен телевизор или холодильник. Вот мы и хотим, чтобы экодиктант учил нас, каждого гражданина и потребителя, новым форматам экологической безопасности, повышал уровень бытовой культуры и помогал защищать природу через создаваемые волонтерские движения. Они, я мечтаю, когда-нибудь будут не защищать природу от правонарушений, а как Экодиктант-2020, - давать профилактику. Например, учить раздельно сортировать мусор, безопасно утилизовать целофановые пакеты или пластиковые бутылки.

Следующий Эдиктант-2021 станет международным. В его написании захотели принять участие соотечественники пока из 12 стран.

Общество Экология

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