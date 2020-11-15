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15.11.2020 16:50
Рубрика: В мире

Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов

Текст: Диана Ковалева

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джозеф Байден победил, потому что результаты прошедших выборов главы Соединенных Штатов были подтасованы. Об этом заявил действующий американский президент Дональд Трамп.

Фото: iStock
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"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены (к подсчету голосов - прим. "РГ") наблюдатели (от республиканцев - прим. "РГ"), голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием", - написал Трамп в Twitter.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов все еще идет. Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследования заявлений о возможных нарушениях на президентских выборах.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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