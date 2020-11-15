В Боснии и Герцеговине в условиях пандемии COVID-19 проходят местные выборы

В Боснии и Герцеговине (БиГ) в воскресенье, 15 октября, в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией проходят локальные выборы, к которым приковано пристальное внимание международной общественности. Это связано, прежде всего, с тем, что БиГ имеет крайне сложное государственное устройство, а межэтнические отношения здесь вновь демонстрируют негативную динамику.

Избирательные участки (всего их 5759) открылись в 7 утра. Они будут работать сегодня до 19 часов. По данным боснийской ЦИК, правом голоса обладают 3 283 380 граждан страны, которые имеют возможность выбрать: 22 мэра, 120 начальников общин, а также многочисленные городские и общинные парламенты в Республике Сербской (РС), Федерации БиГ, округе Брчко. Зарегистрированы 543 политических субъекта - 129 партий, 262 независимых кандидата, 72 коалиции, 9 списков независимых кандидатов, 71 кандидат от национальных меньшинств. Впервые используется возможность для голосования людей с COVID-19: в места изоляции направляются специальные мобильные команды ЦИК.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 5 ноября в ходе видеоконференции Совета безопасности по ситуации в БиГ выразил надежду, что голосование пройдет в спокойной атмосфере, в соответствии с действующими правилами. "Призываем всех участников, включая Центральную избирательную комиссию, проявлять ответственный подход и работать в интересах всех народов страны, - указал высокопоставленный дипломат. - Международное сообщество должно трезво оценивать развитие ситуации в БиГ, исходить из реального положения дел, а не из проекции собственной политики, уважать законные чаяния всех народов страны, воздерживаться от оказания давления на их легитимных представителей".

Между тем в эксклюзивном интервью "Российской газете" посол РФ в БиГ Петр Иванцов охарактеризовал текущую внутриполитическую ситуацию в стране и дал прогноз ее развития. "Восторга по поводу состояния внутриполитической обстановки в стране я не испытываю, - поделился дипломат. - Наблюдаю местные дела уже давно, и с позиций работы в Москве, и вот уже почти шесть лет здесь, с сожалением отмечаю, что ситуация в плане внутреннего диалога становится только хуже. Что самое печальное - продолжает падать взаимное доверие и взаимопонимание между народами Боснии и Герцеговины. Не все ощущают здесь себя достаточно комфортно, испытывая давление со стороны партнеров, увлеченных фактическим пересмотром основополагающих принципов современной Боснии и Герцеговины в пользу централизации государства, унитаризации ее административной системы. Вижу в этом опасность для будущего этой многонациональной страны, равноправия ее государствообразующих народов".

Посол убежден, что будущее Боснии и Герцеговины находится в плоскости реализации Дейтонского мирного соглашения в том виде, как он был подписан в 1995 году. "Там предусмотрены необходимые механизмы для обеспечения баланса интересов всех народов Боснии и Герцеговины и двух ее энтитетов, их просто нужно придерживаться, - констатировал он. - Кому-то такая система может показаться громоздкой и неэффективной, но она вполне рабочая, а в местных условиях так и вообще безальтернативная. Кажется, кто-то из руководителей уже давно бывшей СФРЮ однажды сказал, что если Югославия действительно нужна, то она должна быть нужна всем. Полагаю, этот тезис вполне применим и к Боснии и Герцеговине. Ситуация здесь изменится к лучшему тогда, когда будут созданы условия для того, чтобы все народы ощущали себя в стране как дома, а не находились под постоянным прессингом только за то, что имеют собственное мнение по тому или иному важному для них вопросу. Равноправие, взаимное уважение, диалог, компромисс и консенсус - вот "лекарства" от затянувшегося здесь внутриполитического кризиса. Россия только и делает, что последовательно это всем рекомендует".