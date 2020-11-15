В Латвии ограничат массовое празднование Нового года

Если следовать версии на основании сохранившихся в Музее истории Риги и мореходства о первых новогодних украшениях праздничной ели, то следует признать, что впервые с 1510 года на берегах быстротекущей в Рижский залив Даугавы, в этом году из-за пандемии коронавируса латвийское правительство отменяет празднование Рождества и Нового года.

Об этом проинформировала 15 ноября министр здравоохранения Илзе Винькеле, слова которой цитирует местное агентство ЛЕТА. Как уже сообщала "РГ", чрезвычайное положение для ограничения распространения COVID-19 в Латвии введено с 6 декабря.

По словам министра, дольше всего сохранятся ограничения на количество участников и способ проведения массовых мероприятий. Уже сейчас, пояснила она, с уверенностью можно сказать, что в этом году Рождество и Новый год "будут праздноваться тихо в семейном кругу". Кстати, по данным официальных источников, в этой прибалтийской республике с населением меньше двух миллионов человек уже зафиксировано 10 231 человек, у которых подтвержден диагноз коронавируса, а скончался от вирусного заболевания 121 человек.

Правда, допускает Винькеле, за четыре недели медикам удастся стабилизировать и уменьшить заболеваемость, но ограничения и меры безопасности никуда не исчезнут. "Такова, к сожалению, будет новая реальность", - резюмировала с грустью чиновник, вспоминая, возможно, о том, что в латвийской столице на каменной плите звездчатой формы на восьми языках до сих пор сохранилось упоминание о первой новогодней елке.