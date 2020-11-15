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15.11.2020 13:25
Рубрика: В мире

В Перу требуют отставки нового президента

Текст: Юрий Когалов

Ряд перуанских политиков, в том числе спикер парламента Луис Вальдес, потребовали, чтобы новый президент страны Мануэль Мерино подал в отставку. Как передает EFE, эту позицию они заняли после того, как в результате жесткого подавления протестов, прокатившихся по стране, погибли два человека. Их гибель вынудила нескольких министров из только-только сформированного переходного правительства оставить свои кресла. Новый премьер Антеро Флорес-Араос со свой стороны заявил, что уйдет в отставку только вместе с назначившим его на этот пост президентом Мерино.

В Перу проходят протесты против смещения президента

Новый глава государства оказался крайне непопулярным в Перу. Мерино стал президентом в минувший вторник после того, как парламент объявил импичмент Мартину Вискарре. Тот не стал сопротивляться и уступил решению депутатов. А его место занял Мерино, прежде занимавший кресло председателя парламента. Еще тогда он не пользовался популярностью у перуанцев.

Жители страны не приняли решение конгресса и вышли на улицы. Всю эту неделю по улицам городов Перу проходили манифестации в защиту Вискарры и против Мерино. Для разгона протестующих полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

Напомним, в понедельник парламент Перу проголосовал за отставку президента страны Мартина Вискарры. Депутаты объявили его "морально недееспособным". Импичмент поддержали 105 депутатов, 19 высказались "против", четверо воздержались. Для принятия решения было достаточно 87 голосов (двух третей представителей 130-местного парламента), как того требует в подобных ситуациях Конституция страны. Поводом для импичмента стали обвинения в коррупции, выдвинутые против Вискарры, причем речь идет о его деятельности в 2011-2014 годах, когда тот был губернатором провинции Могекуа (на юге страны). Сам Вискарра категорически отрицает получение какой-либо взятки. В стране он пользовался большой популярность как раз за борьбу с коррупцией.

В мире Южная Америка Перу

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