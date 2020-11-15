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15.11.2020 08:00
Рубрика: Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать фейковую новость в соцсетях

Текст: Иван Черноусов
Одним из основных источников для распространения заведомо ложной информации (fake news) сегодня стали мессенджеры, которые сложнее контролировать, чем сайты. О том, как распознать fake news, рассказал Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Создатели фейковых новостей, вброшенных в мессенджеры, могут преследовать разные цели, но в любом случае они едва ли благородные. Они могут сеять панические настроения и провоцировать определенную общественную реакцию (в интересах каких-либо сил), либо под видом новостного сообщения проводить фишинговую кампанию ("для того, чтобы узнать шокирующие подробности, перейдите по внешней ссылке"). Чаще всего фейковые новости являются просто дешевым "сенсационным" способом обеспечить трафик любопытных посетителей на рекламные сайты", - говорит Лоевский.
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По словам эксперта, фейковые новости затрагивают резонансные в конкретный момент темы "острого толка" - военные конфликты, факты о пандемии, региональные значимые инциденты, правительственные меры, якобы вводимые с ближайшего числа, инциденты с участием звезд и так далее.

Специалист рекомендует игнорировать нарочито сенсационные заголовки (кликбейт), обещающие невероятные новости по горячим темам. "Скорее всего ваш переход в таком случае просто станет частью трафика, который через такие фейки "льют" на сайты с рекламой. Но не исключен и риск, что вы попадете на вредоносный сайт, от которого полшага до потери персональных или платежных данных", - уточняет Лоевский.

С подозрением стоит относится к призывам "максимального репоста". Сперва необходимо подумать, сопоставьте факты, убедитесь в подлинности новости. "Так, в WhatsApp очень популярны фейки в форме голосовых записей тревожным голосом от якобы врача, знающего страшную правду о COVID, или якобы солдата (местного жителя), видевшего секретное перемещение войск к текущему источнику беспорядков (прилагается мутное, снятое на телефон видео куда-то едущих грузовиков) или откровения якобы инженера, работавшего на вышках 5G и узнавшего, что скрывают корпорации, и т.д. При репосте подобных вещей есть риск стать объектом интереса правоохранительных органов. Не говоря уже о том, что вы способствуете распространению дезинформации", - говорит эксперт.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Наконец, никогда не следует переходить по внешним ссылкам в постах или сообщениях, обещающих больше волнующих подробностей. "Есть риск загрузки вируса с дальнейшей потерей ваших персональных данных или платежной карты. Всегда держите включенным антивирус на телефоне и компьютере", - заключает Лоевский.

Общество СМИ и соцсети Госфонды и контрольные органы Роскачество

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