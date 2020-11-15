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15.11.2020 12:50
Рубрика: Власть

Володин рассказал о рассмотрении поправок об изъятии детей

Текст: Татьяна Замахина
Совет Госдумы примет окончательное решение об обсуждении законопроекта, касающегося процедуры отобрания ребенка из семьи в случае угрозы его здоровью и жизни. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение профильного комитета.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуме продолжается обсуждение законодательных инициатив о защите целостности семьи и интересов ребенка. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал принять в первом чтении поправки, которыми предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка из семьи находится в компетенции суда. Административный порядок изъятия ребенка, согласно проекту, будет действовать только в тех случаях, когда промедление может привести к гибели ребенка в ближайшее время.

Фото: iStock
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей

Эти поправки были внесены главой комитета Павлом Крашенинниковым и председателем аналогичного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом. Однако в Госдуму был предложен еще один документ на ту же тему, который внесла группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

"В соответствии с регламентом Государственной думы профильный комитет вправе выносить на Совет Госдумы свое предложение, - отметил Вячеслав Володин, которого цитирует сайт ГД. - Но окончательное решение выносить рассмотрение законопроекта на пленарное заседание или отправить на доработку и дополнительное обсуждение принимает Совет Государственной думы, в который входят представители всех фракций".

Глава нижней палаты подчеркнул, что "при принятии обсуждаемых поправок в Семейный кодекс должен быть баланс между защитой ребенка и сохранением семьи".

Ранее Вячеслав Володин уже высказывался на эту тему и призывал всесторонне обсудить предлагаемые поправки в Семейный Кодекс с участием представителей родительского сообщества, органов опеки, экспертов. В пресс-службе ГД заявили, что позиция спикера остается неизменной.

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