Захарова призвала Варшаву бороться с осквернением памятников

Новости

Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 19:21
В центре Москвы загорелся 14-этажный дом 18:55
Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта 18:17
Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest 18:06
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 17:42
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 17:36
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 17:31
В Латвии ограничат массовое празднование Нового года 17:20
Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов 16:50
Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах 16:37
Путин за неделю примет участие в трех саммитах 16:10
Путин пошутил о мерах безопасности с военными 16:02
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе 15:50
Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса 15:18
Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается 15:11
Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии 14:48
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 54 млн 14:35
Не менее 20 человек задержаны, один ранен в ходе столкновений в Вашингтоне 13:58
В Перу требуют отставки нового президента 13:25
Сборной Норвегии запретили ехать на матч Лиги наций в Румынию 12:58
В итальянском доме престарелых открыли "зал объятий" 12:26
ОАТИ проверило более 30 заведений на соблюдение запрета работы в ночное время 11:58
В Баку опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана из России 11:35
Платформа #Москвастобой запустит цикл онлайн-туров по музеям 11:32
"Окна будущего" сделают из дерева 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
15.11.2020 18:13
Рубрика: Власть

Захарова призвала Варшаву бороться с осквернением памятников

Текст: Диана Ковалева
Польским властям для поддержания положительного образа страны следует бороться с осквернением памятников воинам Красной армии, а не обвинять Россию в действиях против имиджа Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Напомним, что ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал Россию самой большой угрозой для Польши.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев ответил на обвинения Польши в адрес России

"Да побойтесь Бога, Станислав. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса - во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию", - ответила Захарова Жарину на своей странице в Facebook.

По ее словам, если Варшаву так беспокоит международный образ Польши, то ей следует наказывать тех, кто оскверняет расположенные на ее территории захоронения и памятники воинам Красной армии.

"Я с удовольствием буду рассказывать об этом на брифингах, вместо практически уже еженедельных призывов к Варшаве выполнять свои обязательства по сохранению мемориалов", - заявила Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша Правительство МИД

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
В Молдавии начался второй тур президентских выборов
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно