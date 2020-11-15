Захарова призвала Варшаву бороться с осквернением памятников

Польским властям для поддержания положительного образа страны следует бороться с осквернением памятников воинам Красной армии, а не обвинять Россию в действиях против имиджа Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал Россию самой большой угрозой для Польши.

"Да побойтесь Бога, Станислав. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса - во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию", - ответила Захарова Жарину на своей странице в Facebook.

По ее словам, если Варшаву так беспокоит международный образ Польши, то ей следует наказывать тех, кто оскверняет расположенные на ее территории захоронения и памятники воинам Красной армии.

"Я с удовольствием буду рассказывать об этом на брифингах, вместо практически уже еженедельных призывов к Варшаве выполнять свои обязательства по сохранению мемориалов", - заявила Захарова.