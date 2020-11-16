"100 первых дней" определят дальнейшую судьбу доллара

Предпоследняя неделя ноября обещает быть довольно насыщенной. Подходят к концу подсчет голосов на выборах президента США. Специально для "Российской газеты" Дмитрий Чечулин, независимый финансовый эксперт, рассказал, чего опасаться рублю:

- Стабилизация ситуации с выборами в США может позитивно отразится на цене нефти, которая за последнюю неделю прибавила более 6,5 процента по марке Brent. А максимально цена росла аж на 12,9 процента. Не в последнюю очередь это связано с новостями об успехе в разработке вакцины от компании Pfizer.

На этой неделе возможно аналогичное движение, благодаря прогрессу компании Moderna, которая в пятницу обрадовала мир возможностью скорого лицензирования своей вакцины. Первые результаты третьей фазы будут в конце ноября. Такое событие еще сильнее убедит рынки в грядущей победе над пандемией. Это даст еще больше возможностей для покупки рисковых активов, к каким относится и рубль.

Главным же риском для национальной валюты, по мнению эксперта, может стать так называемые "100 первых дней" - традиционный план новых (или переизбранных) президентов США, в котором они объявляют фокус своего внимания на начало правления. В этом году главной темой "стодневки", очевидно, будет борьба с COVID-19.

При этом вторая часть повестки, а именно международные отношения, вызывают ряд опасений.

Во-первых, президенту придется решать ситуацию с Ираном и их ядерной программой. Трамп вышел из группы по контролю за ядерной программой Тегерана, в пользу санкций. Если президентом станет Байден и не пересмотрит решение Трампа, то это создаст очередной виток волатильности на сырьевых рынках. На данный момент ожидается, что Байден может вернуться к сделке, и это заложено в ценах на нефть.

Второе направление, связанно с Россией и Китаем. Тут все сложнее. Если Китай для США - опасный союзник, то Россия - идеологический враг. Если президент США в очередной раз упомянет санкции или объявит о необходимости "до конца сформировать вектор отношений с Россией" - это будет очень плохой знак, так-как укажет на возможность очередного обострения отношений.

Таким образом, при оптимистичном развитие событий нас ожидает укрепление национальной валюты. Сильными уровнями поддержки против доллара США будут отметки в 76,67 и 75,31. В негативном сценарии можно ожидать роста котировок до уровня 78,78, да и возврат к отметке в 80 рублей за доллар исключать нельзя.