"100 первых дней" определят дальнейшую судьбу доллара

Новости

Магаданца осудят за незаконную добычу золота и серебра на 9 млн рублей 06:03
Врача поразило сходство при распространении "испанки" и коронавируса 05:51
Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем 05:36
ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии 05:19
Хабаровский край присоединился к социальной акции по борьбе с COVID-19 05:12
Трамп пообещал крупные иски из-за "неконституционности выборов" в США 05:08
Трамп поздравил НАСА с успешным запуском Crew Dragon 04:40
Новый глава Пентагона призвал завершить все войны с участием США 04:35
В Гидрометцентре рассказали о непогоде в ряде российских регионов 04:29
Диетолог объяснил тягу человека к сладкому 03:58
Космический корабль Crew Dragon с экипажем стартовал к МКС 03:45
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты 03:17
Лидер КНДР впервые за 25 дней появился на публике 03:10
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в России на этой неделе 03:02
SANA: Колонная бронетехники США переброшена из Сирии в Ирак 02:49
ЦИК: Санду опережает Додона на выборах на восемь процентных пунктов 02:25
На юге Австралии объявлен режим ЧП после 17 новых случаев COVID-19 02:25
Гоночный голубь из Бельгии продан за 1,6 млн евро 02:19
Губернатор штата Вашингтон ввел масштабные ограничения из-за COVID-19 02:04
Канада шокирована убийством редкого белого лося 02:01
Число заболевших коронавирусом в США превысило 11 миллионов человек 01:45
Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем "Спутник V" в Москве 01:43
Борис Джонсон самоизолировался после контакта с больным COVID-19 00:58
На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов 00:18
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 15.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
16.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

"100 первых дней" определят дальнейшую судьбу доллара

Текст: Георгий Панин
Предпоследняя неделя ноября обещает быть довольно насыщенной. Подходят к концу подсчет голосов на выборах президента США. Специально для "Российской газеты" Дмитрий Чечулин, независимый финансовый эксперт, рассказал, чего опасаться рублю:

- Стабилизация ситуации с выборами в США может позитивно отразится на цене нефти, которая за последнюю неделю прибавила более 6,5 процента по марке Brent. А максимально цена росла аж на 12,9 процента. Не в последнюю очередь это связано с новостями об успехе в разработке вакцины от компании Pfizer.

Фото: iStock
На чем экономят работники на удаленке

На этой неделе возможно аналогичное движение, благодаря прогрессу компании Moderna, которая в пятницу обрадовала мир возможностью скорого лицензирования своей вакцины. Первые результаты третьей фазы будут в конце ноября. Такое событие еще сильнее убедит рынки в грядущей победе над пандемией. Это даст еще больше возможностей для покупки рисковых активов, к каким относится и рубль.

Главным же риском для национальной валюты, по мнению эксперта, может стать так называемые "100 первых дней" - традиционный план новых (или переизбранных) президентов США, в котором они объявляют фокус своего внимания на начало правления. В этом году главной темой "стодневки", очевидно, будет борьба с COVID-19.

При этом вторая часть повестки, а именно международные отношения, вызывают ряд опасений.

Во-первых, президенту придется решать ситуацию с Ираном и их ядерной программой. Трамп вышел из группы по контролю за ядерной программой Тегерана, в пользу санкций. Если президентом станет Байден и не пересмотрит решение Трампа, то это создаст очередной виток волатильности на сырьевых рынках. На данный момент ожидается, что Байден может вернуться к сделке, и это заложено в ценах на нефть.

Фото: iStock
Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Второе направление, связанно с Россией и Китаем. Тут все сложнее. Если Китай для США - опасный союзник, то Россия - идеологический враг. Если президент США в очередной раз упомянет санкции или объявит о необходимости "до конца сформировать вектор отношений с Россией" - это будет очень плохой знак, так-как укажет на возможность очередного обострения отношений.

Таким образом, при оптимистичном развитие событий нас ожидает укрепление национальной валюты. Сильными уровнями поддержки против доллара США будут отметки в 76,67 и 75,31. В негативном сценарии можно ожидать роста котировок до уровня 78,78, да и возврат к отметке в 80 рублей за доллар исключать нельзя.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться