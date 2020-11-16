Абрамченко утвердила состав группы по ликвидации отходов БЦБК

Организовывать работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовывавшегося в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), будет образованная в правительстве межведомственная рабочая группа.

Ее возглавит заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

Согласно распоряжению Виктории Абрамченко, в рабочую группу вошли специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, а также представители руководства Минприроды, Росприроднадзора, МЧС, Минэкономразвития, Минфина, Роспотребнадзора, Росреестра, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и других организаций.

"Важнейшей задачей рабочей группы станет формирование и последующая реализация плана мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории БЦБК в Иркутской области", - отметили в аппарате вице-премьера.

По мнению Виктории Абрамченко, необходимо оперативно организовать работы на БЦБК по аналогии с успешным опытом работ на площадке бывшего предприятия в г.Усолье-Сибирском. Зампред правительства сообщила, что предстоит разработать план первоочередных ликвидационных мероприятий, организовать систему экологического мониторинга, а также разработать план социально-экономического развития города Байкальска.

"Мероприятия, направленные на ликвидацию накопленного экологического вреда окружающей среде в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", проходят в рамках нацпроекта "Экология", - добавили в аппарате вице-премьера.

Ликвидация заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, является одной из ключевых задач нацпроекта для реализации поставленных президентом национальных целей развития страны до 2030 года, подчеркнула Виктория Абрамченко.

Всего к бывшему БЦБК относится три сотни объектов недвижимости, в 45 из них содержатся отходы производства и потребления предприятия. Наибольшую опасность для озера Байкал - объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО - представляют 12 карт-накопителей отходов БЦБК. В них содержится более 6,2 млн тонн отходов, среди которых шлам-лигнин, сточные воды и золошлаки. Кроме того, предстоит разобраться с очистными сооружениями, прудами-отстойниками и очистными сооружениями канализации города Байкальска.

"Прежде всего, предстоит создать систему селезащиты, локальные очистные сооружения для очистки надшламовых и дренажных вод на картах, а также провести рекультивацию карт путем создания непроницаемых экранов на подземных горизонтах и на поверхности, - уточнили в аппарате вице-премьера. - Кроме того, предстоит снизить до 5 класса опасности отходов от деятельности промпредприятия с применением наиболее экологичных решений".

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко научное сопровождение работ будут проводить специалисты Российской академии наук, а отбор проб возьмет на себя Росприроднадзор.