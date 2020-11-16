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16.11.2020 12:56
Рубрика: Экономика

В России авиакомпании усилили дезинфекцию самолетов

Текст: Евгений Гайва

Авиакомпании в октябре стали в два раза чаще проводить дезинфекцию самолетов по сравнению с сентябрем, сообщили в столичном аэропорту "Домодедово".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"В октябре спрос на профилактическую дезобработку воздушных судов вырос на 50% в сравнении с августом-сентябрем", - говорится в сообщении.

При проведении профилактической дезинфекции самолетов применяются специальные средства, которые полностью соответствуют указаниям Роспотребнадзора, пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Услуга по дезобработке самолетов для авиакомпаний была запущена в июле. Например, обработка Boeing 737 или Airbus A320 занимает 15-20 минут, отметили в Домодедово.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Домодедово

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