В России авиакомпании усилили дезинфекцию самолетов

Авиакомпании в октябре стали в два раза чаще проводить дезинфекцию самолетов по сравнению с сентябрем, сообщили в столичном аэропорту "Домодедово".

"В октябре спрос на профилактическую дезобработку воздушных судов вырос на 50% в сравнении с августом-сентябрем", - говорится в сообщении.

При проведении профилактической дезинфекции самолетов применяются специальные средства, которые полностью соответствуют указаниям Роспотребнадзора, пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Услуга по дезобработке самолетов для авиакомпаний была запущена в июле. Например, обработка Boeing 737 или Airbus A320 занимает 15-20 минут, отметили в Домодедово.