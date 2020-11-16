"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД

Движение на отрезке трассы М-5 "Урал" от пересечения с А-107 "Московское малое кольцо" до дороги Татаринцево - Старниково открыто в ночь с 15 на 16 ноября, сообщили в госкомпании "Автодор".

Движение было приостановлено в июне этого года для строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Участок трассы М-5 полностью разобрали для возведения путепровода. В этом месте дорогу расширили до трех полос в каждом направлении.

Сейчас в Бронницком районе продолжается строительство транспортной развязки, которая свяжет ЦКАД-4 с М-5 "Урал". По шести съездам из предусмотренных восьми планируется запустить движение к началу следующего года. Тем самым будет обеспечена связь М-5 с ЦКАД-4. Оставшиеся два съезда планируется запустить в конце октября 2021 года.

После запуска движения по основному ходу ЦКАД-4 время в пути для тех, кто едет до трасс М-7 "Волга" или М-4 "Дон" с М-5, сократится. Также снизится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть вдоль А-107 и число заторов в Бронницах, отметили в "Автодоре.