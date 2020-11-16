Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.11.2020 12:00
Рубрика: Дороги

"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД

Текст: Евгений Гайва

Движение на отрезке трассы М-5 "Урал" от пересечения с А-107 "Московское малое кольцо" до дороги Татаринцево - Старниково открыто в ночь с 15 на 16 ноября, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
На трассе М-4 в Московской области ночью перекроют движение

Движение было приостановлено в июне этого года для строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Участок трассы М-5 полностью разобрали для возведения путепровода. В этом месте дорогу расширили до трех полос в каждом направлении.

Сейчас в Бронницком районе продолжается строительство транспортной развязки, которая свяжет ЦКАД-4 с М-5 "Урал". По шести съездам из предусмотренных восьми планируется запустить движение к началу следующего года. Тем самым будет обеспечена связь М-5 с ЦКАД-4. Оставшиеся два съезда планируется запустить в конце октября 2021 года.

После запуска движения по основному ходу ЦКАД-4 время в пути для тех, кто едет до трасс М-7 "Волга" или М-4 "Дон" с М-5, сократится. Также снизится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть вдоль А-107 и число заторов в Бронницах, отметили в "Автодоре.