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16.11.2020 09:26
Рубрика: В мире

Бах и Суга выразили решимость провести Олимпиаду в 2021 году

Текст: Александр Ленин (Токио)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Есихидэ Суга по итогам переговоров в Токио выразили решимость провести летом 2021 года Олимпийские игры, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Фото: EPA
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Глава МОК 15 ноября прибыл с четырехдневным визитом в Японию. В его программе также значатся встречи с главой оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори и губернатором японской столицы Юрико Коикэ. Стороны планируют обсудить подготовку к соревнованиям. Особое внимание при этом будет уделено выработке мер по предотвращению заражения спортсменов и зрителей инфекцией.

Проведение Олимпиады в Токио было отложено на год из-за распространения COVID-19 в мире. Планируется, что Игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В мире Восточная Азия Япония Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

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