Банки попросили ЦБ ускорить обмен данными о подозрительных операциях

Ассоциация банков России (АБР) предложила Центробанку организовать прямой обмен данными между организациями о подозрительных операциях, сообщают "Известия".

Сейчас банки должны сообщать регулятору обо всех операциях с признаками совершенных без ведома клиентов через автоматизированную систему, а регулятор аккумулирует данные об атаках и возвращает их кредитным организациям в консолидированном виде. Время на такую обработку информации может исчисляться несколькими часами и даже днями, рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, обычно мошенник уже в течение часа снимает деньги с карты, на которую они были выведены, и вернуть их банк не сможет.

Выгодно использовать уже действующую систему обмена информацией Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТа) Банка России, поскольку это защищенный и доверенный канал взаимодействия, отмечается в письме АБР.

Другое предложение по доработке системы обмена информацией ФинЦЕРТа, зафиксированное в письме ассоциации в адрес Банка России, заключается в ранжировании подозрительных операций на "более" и "менее" опасные. Иногда клиент может забыть об оплате или о подписке и сообщить в банк о неправомерном списании, поясняется в документе. Эта информация отправляется в ФинЦЕРТ, вследствие чего перевод могут приостановить.

Проблема таких блокировок не носит массовый характер и обычно быстро решается, но отрицательно сказывается на клиентском опыте и может отвлечь внимание служб безопасности от более опасных переводов, отметил Войлуков.

Банк России изучит предложения, сообщили "Известиям" в регуляторе.