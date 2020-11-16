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16.11.2020 19:24
Рубрика: Спорт

С "Локо" наперегонки

"Автодор" одолел краснодарцев на своем паркете
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Очередная игровая неделя регулярного чемпионата Единой лиги завершилась тремя матчами. В двух из них поражения потерпели российские команды, выступающие в Кубке Европы. Казанский УНИКС в гостях не справился с польской "Зеленой Гурой" 86:92, а краснодарский "Локомотив-Кубань" также на выезде в овертайме уступил саратовскому "Автодору" - 85:89. Еще в одной встрече "Нижний Новгород" был сильнее пермской "Пармы" - 88:73.
Матч "Автодора" и "Локомотива-Кубани" держал в напряжении от первой и до последней минуты. Фото: Vtb-league.com Матч "Автодора" и "Локомотива-Кубани" держал в напряжении от первой и до последней минуты. Фото: Vtb-league.com
Матч "Автодора" и "Локомотива-Кубани" держал в напряжении от первой и до последней минуты. Фото: Vtb-league.com

Особенно ярким получился матч в Саратове. "Железнодорожникам" было эмоционально нелегко после домашнего поражения от "Виртуса" в Еврокубке, но, даже уступая 10 очков, краснодарцы смогли вернуться в игру и были близки в концовке основного времени к успеху. К сожалению для них, в ударе был центровой волжан Дрю Гордон. Именно его сумасшедшая "треха" перевела игру в овертайм. А всего американец набрал 27 очков, реализовав четыре броска из-за други. Это при том, что до сих пор дальних попаданий за всю карьеру в лиге у него было всего одно.

Фото: Михаил Шапаев/ РИА Новости
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Между тем Международная федерация баскетбола опубликовала массивный отчет за сезон 2019/2020, в котором сравнила показатели ведущих национальных первенств планеты. И выяснились любопытные вещи. К примеру, согласно отчету Единая лига ВТБ является самой результативной в Европе и третьей в мире. Понятно, что это далеко не ключевая характеристика в оценки того или иного чемпионата, но факт сам по себе занятный.

А вот следующие цифры куда нагляднее отражают положение дел в том или ином баскетбольном турнире. К примеру, Единая лига - одна из самых опытных в мире. По среднему возрасту игроков (27,5) она находится на пятом месте в мире, уступая Японии, Греции, Испании и Италии. Но при этом почти 11 процентам баскетболистов лиги, то есть каждому десятому, еще не исполнилось 21 года. В той же Испании таких игроков всего 6,4%. То есть молодежи у нас доверяют.

Еще один важный показатель. Единая лига - один из немногих европейских чемпионатов, в котором количество местных игроков превышает количество иностранцев - 51,2% против 48,8%. Причем среди лидеров по количеству местных есть и топ-клуб, "Локомотив-Кубань" (61,1%). В испанском чемпионате, который многие считают сильнейшим в Европе, иностранцев - 70 процентов.

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