Очередная игровая неделя регулярного чемпионата Единой лиги завершилась тремя матчами. В двух из них поражения потерпели российские команды, выступающие в Кубке Европы. Казанский УНИКС в гостях не справился с польской "Зеленой Гурой" 86:92, а краснодарский "Локомотив-Кубань" также на выезде в овертайме уступил саратовскому "Автодору" - 85:89. Еще в одной встрече "Нижний Новгород" был сильнее пермской "Пармы" - 88:73.

Особенно ярким получился матч в Саратове. "Железнодорожникам" было эмоционально нелегко после домашнего поражения от "Виртуса" в Еврокубке, но, даже уступая 10 очков, краснодарцы смогли вернуться в игру и были близки в концовке основного времени к успеху. К сожалению для них, в ударе был центровой волжан Дрю Гордон. Именно его сумасшедшая "треха" перевела игру в овертайм. А всего американец набрал 27 очков, реализовав четыре броска из-за други. Это при том, что до сих пор дальних попаданий за всю карьеру в лиге у него было всего одно.

Между тем Международная федерация баскетбола опубликовала массивный отчет за сезон 2019/2020, в котором сравнила показатели ведущих национальных первенств планеты. И выяснились любопытные вещи. К примеру, согласно отчету Единая лига ВТБ является самой результативной в Европе и третьей в мире. Понятно, что это далеко не ключевая характеристика в оценки того или иного чемпионата, но факт сам по себе занятный.

А вот следующие цифры куда нагляднее отражают положение дел в том или ином баскетбольном турнире. К примеру, Единая лига - одна из самых опытных в мире. По среднему возрасту игроков (27,5) она находится на пятом месте в мире, уступая Японии, Греции, Испании и Италии. Но при этом почти 11 процентам баскетболистов лиги, то есть каждому десятому, еще не исполнилось 21 года. В той же Испании таких игроков всего 6,4%. То есть молодежи у нас доверяют.

Еще один важный показатель. Единая лига - один из немногих европейских чемпионатов, в котором количество местных игроков превышает количество иностранцев - 51,2% против 48,8%. Причем среди лидеров по количеству местных есть и топ-клуб, "Локомотив-Кубань" (61,1%). В испанском чемпионате, который многие считают сильнейшим в Европе, иностранцев - 70 процентов.