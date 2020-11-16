Новости

Борис Джонсон самоизолировался после контакта с больным COVID-19 00:58
На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов 00:18
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 15.11.2020
Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом 15.11.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 15 тысяч 321 военнослужащий 15.11.2020
Рогозин: Зарплаты менеджмента Роскосмоса сокращены 15.11.2020
Президент Перу объявил об отставке 15.11.2020
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50% 15.11.2020
Пожар в "Доме нефтяников" в Москве потушен 15.11.2020
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 15.11.2020
В центре Москвы загорелся 14-этажный дом 15.11.2020
Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта 15.11.2020
Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest 15.11.2020
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 15.11.2020
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 15.11.2020
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 15.11.2020
В Латвии ограничат массовое празднование Нового года 15.11.2020
Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов 15.11.2020
Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах 15.11.2020
Путин за неделю примет участие в трех саммитах 15.11.2020
Путин пошутил о мерах безопасности с военными 15.11.2020
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе 15.11.2020
Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса 15.11.2020
Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается 15.11.2020
Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии 15.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
16.11.2020 00:58
Рубрика: В мире

Борис Джонсон самоизолировался после контакта с больным COVID-19

Фото: Aaron Chown / POOL / AFP Фото: Aaron Chown / POOL / AFP
Фото: Aaron Chown / POOL / AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель Даунинг-стрит.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Британские ученые опровергли данные Бориса Джонсона о коронавирусе

В канцелярии премьера отметили, что Джонсон чувствует себя хорошо и симптомов болезни у него нет, пишет РИА Новости. Подчеркивается, что премьер-министр будет продолжать работать, в том числе руководить правительством по борьбе с пандемией COVID-19.

Напомним, Борис Джонсон весной переболел коронавирусом. После заражения он продолжал работать в самоизоляции, однако его здоровье ухудшилось. В начале апреля, спустя полторы недели после подтверждения диагноза, он был доставлен в отделение интенсивной терапии в больнице Святого Томаса в Лондоне. По свидетельствам очевидцев, несмотря на отсутствие, премьер постоянно давал указания. С 27 апреля выздоровевший Джонсон уже вернулся к работе.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов
На Украине готовят закон о создании концлагерей
Трамп отказался выделять бюджетные деньги на передачу власти в США