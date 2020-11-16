Борис Джонсон самоизолировался после контакта с больным COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель Даунинг-стрит.

В канцелярии премьера отметили, что Джонсон чувствует себя хорошо и симптомов болезни у него нет, пишет РИА Новости. Подчеркивается, что премьер-министр будет продолжать работать, в том числе руководить правительством по борьбе с пандемией COVID-19.

Напомним, Борис Джонсон весной переболел коронавирусом. После заражения он продолжал работать в самоизоляции, однако его здоровье ухудшилось. В начале апреля, спустя полторы недели после подтверждения диагноза, он был доставлен в отделение интенсивной терапии в больнице Святого Томаса в Лондоне. По свидетельствам очевидцев, несмотря на отсутствие, премьер постоянно давал указания. С 27 апреля выздоровевший Джонсон уже вернулся к работе.