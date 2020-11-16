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16.11.2020 09:58
Рубрика: Экономика

Цена нефти Brent поднялась выше 43 долларов за баррель

Текст: Александр Проценко

Нефтяные котировки повышаются в понедельник, продолжая тенденцию минувшей недели. К 8:19 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (1,17%), до $43,28 за баррель. К этому времени декабрьские фьючерсы техасской нефти WTI дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,6 (1,5%), до $40,73 за баррель.

Фото: iStock
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Аналитики напоминают, что на прошлой неделе, по данным Dow Jones Market Data, стоимость Brent выросла на 8,4%, WTI - на 8,1%. Поддержку рынку оказали новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. А нынешний рост нефтяных котировок вызван надеждами на то, что карантинные меры в США в конце года будут не такими жесткими, как весной во время первой волны коронавируса. Тем более, что один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности".

Оптимизм рынка связан еще и с подписанием в выходные в Ханое странами АСЕАН крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле. Оно формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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