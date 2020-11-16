Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила о победе на выборах Майи Санду, лидера Партии действия и солидарности, бывшего премьера страны. В ходе второго тура она набрала 57,75 процента голосов, тогда как ее соперник, действующий президент Молдавии Игорь Додон - 42,25 процента. Инаугурация нового президента может состояться 23 декабря. При этом Додон уже заявил в телеобращении о "беспрецедентных нарушениях в ходе голосования" и собирается опротестовать результаты выборов всеми законными способами, то есть через ЦИК, суд и Конституционный суд. При этом он призвал граждан сохранять спокойствие и не выходить на улицы.

Майя Санду, экономист и управленец по образованию, закончившая Академию экономического образования в Кишиневе и Гарвардский институт госуправления, не скрывает, что является сторонницей европейской интеграции. В ходе предвыборной кампании она неоднократно высказывалась в пользу интеграции Молдавии с Румынией и последующее вступление в Евросоюз. При этом Санду говорит и о развитии связей с Россией, в том числе о необходимости открытия российского рынка для молдавских компаний, об урегулировании Приднестровского конфликта, включая вывод российских миротворцев. "Мы построим прагматичный диалог со всеми странами, включая Украину, Румынию, европейские страны, Россию и США", - утверждает она.

Знающие Санду люди называют ее интровертом, который испытывает определенные сложности при живом, особенно неформальном общении с людьми. Одним из предвыборных лозунгов нового президента была борьба с коррупцией. Сама Санду не замужем, живет в Кишиневе в квартире площадью 74 квадратных метра, ездит на автомобиле Toyota RAV 4 2007 года выпуска. Ранее в интервью она заявила, что в случае победы на выборах не планирует съезжать из своей квартиры, чтобы не тратить государственные деньги.

Как рассказал "РГ" депутат молдавского парламента фракции ПСРМ Гайк Вартанян, "во внешней политике Санду, очевидно, будет придерживаться западного вектора и идти в одной связке с политиками и руководителями региона евроатлантических взглядов. Пока у нее не будет парламентского большинства и подконтрольного правительства, все это будет носить декларативный характер. Несмотря на ее предвыборные заявления о готовности наладить отношения с Россией, стоит напомнить, что фактически в прошлом году ее визит в Москву в качестве премьера был для ее команды не в приоритете.

Первые визиты она совершила на Запад, а также к соседям Молдовы".

Молдавия - аграрная страна,а село голосовало за Додона.Многие внутри страны ориентированы на сотрудничество с Россией

Вартанян полагает, что, "скорее всего, траекторией поездок Санду в качестве президента станут Бухарест, Брюссель, Киев, Берлин и Вашингтон. Очевидно, что ее явное дружеское отношение к Украине и Румынии (гражданкой которой она является и которая на всех уровнях поддержала ее на выборах) перенесется также и на ее участие в тех или иных антироссийских акциях, которые могут быть рассмотрены на разных международных уровнях. Что касается внутренней политики, ее главная задача сейчас укрепить свои позиции, получив более весомую поддержку парламента и правительства, учитывая, что Молдова является парламентской республикой. Поэтому вполне возможно, что на первом этапе явных антироссийских выпадов с ее стороны не будет, в том числе из-за угрозы досрочных выборов".

Администрация президента Румынии сообщила днем 15 ноября, что президент Румынии Клаус Йоханнис позвонил Санду и поздравил ее с победой. При этом многие считают, что если Санду станет слишком активно проводить политику интеграции с Румынией, это может привести к проблемам внутри Молдавии. Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил в публикации на Facebook, что за Санду голосовали в основном евроориентированная молодежь в городах и диаспоры за рубежом, в основном в странах Евросоюза. Между тем, напоминает Косачев, "Молдавия - аграрная страна, а село голосовало за Додона. Многие внутри страны ориентированы на сотрудничество с Россией, в том числе по сугубо экономическим причинам: ехать в европейскую "Тулу" со своим "самоваром" - фруктами и вином, - мягко говоря, неперспективно". Поэтому, считает Косачев, "если новая власть будет напирать на победу города и диаспор над селом, а Европы над Россией, сопротивление может оказаться достаточно жестким, причем не только, например, в Гагаузии, где за действующего президента - более 90 процентов голосов".

Комментарий

Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт клуба "Валдай":

- Возможный сдвиг Молдавии в сторону ЕС не должен удивлять - Евросоюз уже давно главный торговый партнер Кишинева. При этом торговля России с Молдавией была последние годы не очень устойчивой из-за периодически вводимых запретов на ввоз тех или иных видов молдавской продукции. Победа Санду не означает, что все молдавское общество ориентировано на евроинтеграцию. Скорее, нынешнее голосование было протестным - люди устали от тех политиков, что сейчас во власти. Санду все же значительно меньше была во власти, нежели действующий президент Игорь Додон, и, вероятно, поэтому с ней связывают определенные ожидания. Другое дело, что появление Санду в президентском кресле может побудить колеблющихся депутатов парламента перейти в лагерь прозападной ориентации.

Не стоит ждать, что правление Санду приведет к быстрой унии с Румынией - это скорее политический лозунг. На практике осуществить такое очень сложно и не факт, что это надо Бухаресту. Для того чтобы объединиться, сначала надо решить вопрос о статусе Приднестровья. Румыния, в свою очередь, должна обосновать необходимость унии с Молдавией в Брюсселе, что крайне непросто. Представляется, что румынские элиты скорее заинтересованы в том, чтобы Молдавия осталась за пределами Евросоюза. Это облегчит бизнес, ведь Молдавия не подчиняется ограничениям, действующим в ЕС. В республике дешевле рабочая сила, меньше налог на выбросы, ниже стоимость электричества.

Справка "РГ"

Румыния - член НАТО с 2004 года и Евросоюза с 2009 года. Численность населения в Румынии снижается по причине значительной эмиграции (румынская диаспора за рубежом в 2016 году была пятой по величине в мире). Внешний долг Румынии - 122 миллиарда долларов.