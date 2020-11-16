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16.11.2020 19:05
Рубрика: Спорт

Надежда на Белград

Станислав Черчесов о турецком поражении сборной и предстоящем матче с Сербией
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Сборная России потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций, уступив на выезде туркам со счетом 2:3. Этот результат усложнил задачу нашей команды на финише группового этапа.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Матч в Стамбуле оставил двоякие впечатления. С одной стороны, россияне выглядели достойно, и это несмотря на кучу кадровых проблем и удаление Андрея Семенова уже на 24-й минуте. С другой - футболисты Станислава Черчесова не могут победить в пятой встрече подряд. И это не может не настораживать.

Фото: Михаил Шапаев/ РИА Новости
Сборная России проиграла туркам в матче Лиги наций

Безусловно, вопросы к судейству есть. Арбитр Шимон Марциняк показал красную карточку Семенову в достаточно спорной ситуации, а затем в начале второй половины назначил сомнительный пенальти в ворота Гилерме. К слову, в решающем матче с сербами судьи будут также из Польши - бригада во главе с Даниэлем Стефански. Впервые в истории нашей сборной ее дважды подряд будут судить польские рефери.

Что касается раскладов в группе перед последним туром, то, несмотря на поражение, шансы на победу в этом квартете у россиян неплохие. Помогли сербы, вырвавшие ничью в выездном матче с Венгрией (1:1). Команда Черчесова остается лидером с восемью очками, столько же набрали и венгры, но наши опережают их по дополнительным показателям. У турок же шесть очков. Выходит, в случае победы в Белграде Россия гарантированно займет первое место.

Своими мыслями о поражении сборной и предстоящем матче в Сербии с журналистами поделился главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов.

Что можете сказать в целом, общая картина игры?

Станислав Черчесов: Матч разделился на три фазы. Первая - до удаления. Вторая - пять-десять минут после красной карточки, третья - оставшаяся часть. Фаза, когда мы пропустили два мяча, стала решающей. А так даже вдесятером команда выглядели достойно. Мы и в перерыве настраивали ребят на победу. Во втором тайме сделали замены, чтобы усилить атаку.

Что скажете об оставшихся матчах в группе?

Станислав Черчесов: У нас осталась одна игра. В понедельник проведем тут тренировку и улетим готовиться к сербам.

Чем было вызвано решение сыграть в пять защитников?

Станислав Черчесов: Тем, что мы хотели сыграть немножко по-другому. В результате сложилось впечатление, что турки не знали, как против нас действовать. Мы же понимали, как будем выходить в атаку и защищаться. Им было некомфортно: мы много прессинговали, не давали выходить. Ребята прекрасно справлялись до удаления.

Можете оценить решения об удалении Андрея Семенова и пенальти в наши ворота?

Станислав Черчесов: Не хотел бы это обсуждать.

Сборная России проиграла туркам, потерпев первое поражение в Лиге наций. Фото: РИА Новости

Как научиться управлять собой на поле, когда нужно взять паузу в прессинге и переключиться на игру от соперника, а не от себя?

Станислав Черчесов: Мы это спокойно обсудим. Когда случилось удаление, мы начали совещаться, как лучше перестроиться, и вот эта пара минут... В одну секунду замену не сделаешь. Потом мы что-то изменили, все стало на место. Но в такой ситуации опытные футболисты должны сконцентрироваться. Красная карточка - игровой момент. Во втором тайме, вы видели, мы спокойно играли, создавали моменты. Это будет нам, с одной стороны, урок, а с другой - раз такая ситуация сложилась, значит, она была нам послана, чтобы ее проанализировать.

Довольным тем, как изменилась игра Алексея Миранчука после перехода в "Аталанту"?

Станислав Черчесов: Он вышел на той позиции, на которой выступает в "Аталанте" и чувствует себя комфортно. Понятно, что в нашей команде есть нюансы. Когда Миранчук переходил туда, я поддержал его решение, потому что тот уровень сопротивления, который он имеет в Италии, будет давать ему возможность прибавлять. В матче с Молдавией и сегодня мы видели, что он повзрослел. Однако ему надо еще больше брать на себя, становиться лидером.

В последнем туре россиянам достаточно обыграть в гостях Сербию, чтобы обеспечить себе первое место 

Чем обусловлен выбор в нападении Антона Заболотного?

Станислав Черчесов: Во-первых, он приехал физически хорошо готовым. Во-вторых, в эту же систему Антон играет в "Сочи" и выполняет ту функцию, которая ему дана. Сегодня он, по большому счету, со своей задачей справился: отработал на команду, как мы и требовали.

Из-за красной карточки и перебора желтых вы потеряли трех игроков. Как будете решать этот вопрос?

Станислав Черчесов: Вопрос будем решать просто. Обсудим, как будем действовать. Если бы была нормальная ситуация, мы бы взяли выбывших ребят с собой. Но сейчас пандемия и, наверное, нет смысла их брать. Игроки разъедутся по домам, у нас останется 22 человека, и мы будем готовиться к сербам.

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