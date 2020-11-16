Диетолог назвал необычные продукты, которые помогают избавиться от жира

Универсальной волшебной таблетки, позволяющей избавиться от лишней массы тела, не существует. Однако отдельные продукты питания определенно помогают это сделать.

Так, избавиться от жира, как ни странно, помогают продукты с содержанием жира - жирных кислот, которые есть в растительном масле, семенах, орехах, рассказала "РГ" научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова. Полиненасыщенные жирные кислоты уменьшают аппетит, что позволяет снизить общую калорийность потребляемой пищи. Кроме того, жирные кислоты ускоряют метаболизм. Также употребление жирных кислот позволяет ускорить в организме окислительные реакции: для восполнения энергии ему приходится использовать накопленные жиры.

Примерно тот же механизм - у витамина D. Ученые выяснили, что его дефицит приводит к увеличению массы тела. Его употребление позволяет снизить аппетит. Он восполняет энергию, делает нас более выносливыми и, значит, тренировки будут более длительными и эффективными и позволят сжечь больше калорий. Наибольшее содержание витамина D - в жире морских рыб (в одном бутерброде с печенью трески содержится его суточная доза), в меньшем количестве - в яичных желтках и молочных продуктах.

По словам Натальи Денисовой, к "жиросжигающим" продуктам также можно отнести продукты с высоким содержанием клетчатки, пищевых волокон. "Это такие сложные углеводы, которые в нашем организме практически не перевариваются. Они попадают в организм, проходят транзитом желудочно-кишечный тракт и, абсорбировав в себе все излишества, выводят из организма вредные вещества, избыток жира, холестерина. Они стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, помогают размножаться полезным организмам, то есть являются своеобразными пребиотиками", - пояснила диетолог. Много пищевых волокон содержится в овощах, фруктах, кашах (овсяной, гречневой), бобовых культурах.

Некоторые исследования показали, что активизировать метаболизм и избавиться от излишков жира помогают отдельные натуральные специи, говорит Наталья Денисова. В частности, к таким специям относят куркуму, корицу. Диетолог рассказывает, что в США на крысах был проведен эксперимент: одним в пищу добавляли капсаицин (алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца), а другим - нет. Ученые обнаружили, что контрольная группа, которая капсаицин получала, уменьшили свою массу тела, хотя питалась одним и тем же рационом, что и другая группа подопытных крыс.

"Я думаю, здесь механизм сложнее. Но, тем не менее, использование специй помогает нам сделать пищу вкусной, ароматной и снизить потребление соли и сахара. Если мы перца добавили в какое-то блюдо, то вполне можем его недосолить, а вкус будет все равно яркий и приятный. Избыток соли - это всегда вред для организма из-за того, что она задерживает воду. То же самое с кофе: добавили корицу - можем не класть сахар, а вкус будет сладковатый", - поясняет диетолог.

По оценке главного внештатного диетолога Минздрава России, научного руководителя ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности, академика РАН Виктора Тутельяна, в среднем 55% населения имеет избыточную массу тела или ожирение, а в сельской местности - 60%. У женщин отклонения встречается чаще, чем у мужчин.