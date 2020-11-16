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16.11.2020 02:00
Рубрика: Общество

Диетолог назвал необычные продукты, которые помогают избавиться от жира

Текст: Татьяна Карабут
Универсальной волшебной таблетки, позволяющей избавиться от лишней массы тела, не существует. Однако отдельные продукты питания определенно помогают это сделать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, избавиться от жира, как ни странно, помогают продукты с содержанием жира - жирных кислот, которые есть в растительном масле, семенах, орехах, рассказала "РГ" научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова. Полиненасыщенные жирные кислоты уменьшают аппетит, что позволяет снизить общую калорийность потребляемой пищи. Кроме того, жирные кислоты ускоряют метаболизм. Также употребление жирных кислот позволяет ускорить в организме окислительные реакции: для восполнения энергии ему приходится использовать накопленные жиры.

Фото: iStock
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Примерно тот же механизм - у витамина D. Ученые выяснили, что его дефицит приводит к увеличению массы тела. Его употребление позволяет снизить аппетит. Он восполняет энергию, делает нас более выносливыми и, значит, тренировки будут более длительными и эффективными и позволят сжечь больше калорий. Наибольшее содержание витамина D - в жире морских рыб (в одном бутерброде с печенью трески содержится его суточная доза), в меньшем количестве - в яичных желтках и молочных продуктах.

По словам Натальи Денисовой, к "жиросжигающим" продуктам также можно отнести продукты с высоким содержанием клетчатки, пищевых волокон. "Это такие сложные углеводы, которые в нашем организме практически не перевариваются. Они попадают в организм, проходят транзитом желудочно-кишечный тракт и, абсорбировав в себе все излишества, выводят из организма вредные вещества, избыток жира, холестерина. Они стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, помогают размножаться полезным организмам, то есть являются своеобразными пребиотиками", - пояснила диетолог. Много пищевых волокон содержится в овощах, фруктах, кашах (овсяной, гречневой), бобовых культурах.

Некоторые исследования показали, что активизировать метаболизм и избавиться от излишков жира помогают отдельные натуральные специи, говорит Наталья Денисова. В частности, к таким специям относят куркуму, корицу. Диетолог рассказывает, что в США на крысах был проведен эксперимент: одним в пищу добавляли капсаицин (алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца), а другим - нет. Ученые обнаружили, что контрольная группа, которая капсаицин получала, уменьшили свою массу тела, хотя питалась одним и тем же рационом, что и другая группа подопытных крыс.

Фото: iStock
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"Я думаю, здесь механизм сложнее. Но, тем не менее, использование специй помогает нам сделать пищу вкусной, ароматной и снизить потребление соли и сахара. Если мы перца добавили в какое-то блюдо, то вполне можем его недосолить, а вкус будет все равно яркий и приятный. Избыток соли - это всегда вред для организма из-за того, что она задерживает воду. То же самое с кофе: добавили корицу - можем не класть сахар, а вкус будет сладковатый", - поясняет диетолог.

По оценке главного внештатного диетолога Минздрава России, научного руководителя ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности, академика РАН Виктора Тутельяна, в среднем 55% населения имеет избыточную массу тела или ожирение, а в сельской местности - 60%. У женщин отклонения встречается чаще, чем у мужчин.

Общество Здоровье Наука и образование РАН Правительство Минздрав Медицина и здоровое питание

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