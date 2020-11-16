Для школьников создадут карту профессий

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Кружковое движение Национальной технологической инициативы создадут первую карту выбора профессий российских школьников - "в разбивке" по регионам, возрасту и даже успеваемости детей.

Для этого они проведут большой марафон - хакатон для айтишников по анализу больших данных: специалисты будут изучать "цифровой след" школьников из профориентационного проекта "Билет в будущее" (входит в нацпроект "Образование"). За три года его проведения сотни тысяч учеников 6-11 классов из всех регионов России писали тесты для самоопределения, заполняли анкеты и погружались в разные профессии на практике - проходили через профпробы. Весь этот огромный массив данных и ляжет в основу карты профессий.

Айтишники будут анализировать обезличенную информацию, полученную от школьников, и разработают индексы сравнения регионов по популярности разных профессий среди учащихся, в том числе "цифровых" профессий. А еще - оценят, как на выбор будущей работы влияет успеваемость школьников, уровень развития дополнительного образования в регионах и степень вовлеченности образовательных учреждений в федеральные проекты.

Хакатон пройдет 28-29 ноября в онлайн-формате: приглашаются команды от 1 до 5 человек старше 18 лет. Участники должны владеть хотя бы одним языком программирования, уметь писать запросы к базам данных, знать основы математической статистики, уметь пользоваться средствами визуализации данных и другими навыками.