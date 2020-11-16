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16.11.2020 19:15
Рубрика: Общество

Названы долгосрочные последствия лечения детей антибиотиками

Текст: Тимур Алимов

Ученые из центра Майо обнаружили, что терапия детей в возрасте до двух лет с применением антибиотиков впоследствии может вызвать ряд серьезных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в издании Mayo Clinic Proceedings.

Фото: iStock
Переболевшие COVID-19 дети могут получить проблемы с фертильностью

Медики проанализировали данные о состоянии здоровья 14,5 тысячи детей из США, 70 процентов из которых проходили как минимум один курс лечения антибиотиками до двух лет. Результаты показали, что в более взрослом возрасте эти дети столкнулись с астмой, аллергическим ринитом, проблемами с лишним весом и ожирением, пищевой аллергией и атопическим дерматитом. У некоторых развилась целиакия и синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Как заявил доктор Натан ЛеБрассер, выступивший руководителем исследования, итоги дали также основания полагать, что у детей, получавших несколько курсов антибиотиков, риск развития заболеваний или хронических состояний существенно возрастал. Типы и частота недугов варьировались в зависимости от возраста, конкретного лекарства и его дозировки. Незначительные различия были выявлены между мальчиками и девочками.

- Считается, что антибиотики лишь временно влияют на микробиом. Наше исследование показало, что прием этого типа лекарств может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Результаты дают возможность определить более безопасные подходы к выбору длительности приема, дозировке и типам антибиотиков для детей этой возрастной группы, - пояснил ЛеБрассер.

Авторы работы подчеркнули, что для более полных выводов необходимы дополнительные исследования, после чего будут выработаны практические рекомендации для врачей по применению антибиотиков для пациентов в раннем возрасте.

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