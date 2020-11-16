Новости

Эмир Кустурица: Милорад Додик - это борец за сербскую национальную идентичность 20:56
В Перу возбудили дело против бывшего президента 20:27
Шесть британских депутатов ушли на самоизоляцию после встречи с Джонсоном 20:23
Путин включил Якушева в состав Совбеза РФ 20:12
Путин произвел ротацию в Совете по правам человека 20:06
Европейских лидеров призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю 19:57
Харитонова могут выписать из больницы в пятницу 19:46
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое сотрудничество и борьбу с COVID 19:30
В Саранске пятилетний мальчик спрыгнул с 5 этажа, чтобы встретить отца 19:22
Минтруд предложил расширить меры соцподдержки для бездомных 19:16
Росстат: Задолженность по зарплате выросла почти до 1,9 миллиарда рублей 19:00
В Петербурге возле мемориальных досок предложили запретить торговлю 18:50
Большой театр заново продаст билеты на спектакли 18:46
Депутат Гусева требует увеличить расходы бюджета на помощь безработным 18:36
Путин и Нетаньяху обсудили поставки вакцины от COVID-19 18:35
Глава ВОЗ: Вакцина от COVID-19 лишь одна из мер, способных остановить пандемию 18:22
Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс" 18:18
Топливо под Владимиром разлилось на 12 тысяч квадратных метров 18:13
Второе чтение дачной амнистии намечено на 17 ноября 18:02
Госдума во вторник рассмотрит проекты о Совфеде и гарантиях экс-президенту 18:00
В РФПИ прокомментировали сообщение об эффективности второй американской вакцины 18:00
Госдума 17 ноября рассмотрит проект о переселении из ветхого и аварийного жилья 17:45
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса 17:40
В Петербурге покупатель избил продавца за требование надеть маску 17:27
В Ростуризме оценили значение нового нацпроекта для экономики 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 20:56
Рубрика: В мире

Эмир Кустурица: Милорад Додик - это борец за сербскую национальную идентичность

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости www.ria.ru

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица прокомментировал результаты состоявшихся 15 ноября местных выборов в Боснии и Герцеговине (БиГ), в рамках которых Союз независимых социал-демократов (СНСД) Милорада Додика утратил контроль за главным городом Республики Сербской (РС) - Баня-Лукой, что вызвало восторг во многих западных столицах.

Фото: Александр Борисов
В Боснии и Герцеговине в условиях пандемии COVID-19 проходят местные выборы

"Дело в энергии Додика и его вере в идею выживания сербского народа. СНСД получил больше, нежели потерял. А что еще более важно, так это то, что лучше сейчас, чем через два или четыре года, полностью открыть глаза в целях нейтрализации выявленных слабых мест", - заявил в интервью "Спутнику" прославленный мастер.

Кустурица также указал на тот факт, что слабость кроется в агрессивности тех, кто до сих пор представляет Балканы как юго-восточный коридор глобализма и влияния транснациональных компаний. "Действительность обстоит иначе: укрепление местной культуры и поощрение всех форм нашей идентичности - это является характерной чертой политики Милорада Додика и становится решающим фактором не только для выживания Республики Сербской, но и для нашего народа", - констатировал он.

Фото: Александр Борисов / РГ
Почему в Боснии и Герцеговине появилось русское этносело

Между тем сегодня прошло заседание исполкома СНСД, где подводились итоги состоявшихся накануне выборов. Лидеры Союза назвали большим успехом добытую в этот раз победу в 42 общинах и городах (всего в Республике Сербской их 63), что превышает результат предыдущих аналогичных показателей 2016 года (тогда независимые социал-демократы взяли под свой контроль 40 населенных пунктов).

В эксклюзивном интервью "Российской газете" Милорад Додик рассказал о том, каким образом ему помогает Эмир Кустурица, занявший должность советника сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины. "Его поддержка крайне важна для меня, - подчеркнул политик. - Он является моим другом, большим интеллектуалом, способным разъяснять суть проблем, избегая бюрократических выражений. Эмир помогает мне разбираться в хитросплетениях глобальных процессов. Я дорожу тем, что он рядом и содействует мне в принятии тех или иных решений".

В мире Европа Босния и Герцеговина Персона: Эмир Кустурица

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о пункте обеспечения ВМФ России в Судане
В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Попова сообщила о ситуации с COVID-19 в регионах
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса
На Украине готовят закон о создании концлагерей
Трамп отказался выделять бюджетные деньги на передачу власти в США