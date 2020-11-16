Эмир Кустурица: Милорад Додик - это борец за сербскую национальную идентичность

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица прокомментировал результаты состоявшихся 15 ноября местных выборов в Боснии и Герцеговине (БиГ), в рамках которых Союз независимых социал-демократов (СНСД) Милорада Додика утратил контроль за главным городом Республики Сербской (РС) - Баня-Лукой, что вызвало восторг во многих западных столицах.

"Дело в энергии Додика и его вере в идею выживания сербского народа. СНСД получил больше, нежели потерял. А что еще более важно, так это то, что лучше сейчас, чем через два или четыре года, полностью открыть глаза в целях нейтрализации выявленных слабых мест", - заявил в интервью "Спутнику" прославленный мастер.

Кустурица также указал на тот факт, что слабость кроется в агрессивности тех, кто до сих пор представляет Балканы как юго-восточный коридор глобализма и влияния транснациональных компаний. "Действительность обстоит иначе: укрепление местной культуры и поощрение всех форм нашей идентичности - это является характерной чертой политики Милорада Додика и становится решающим фактором не только для выживания Республики Сербской, но и для нашего народа", - констатировал он.

Между тем сегодня прошло заседание исполкома СНСД, где подводились итоги состоявшихся накануне выборов. Лидеры Союза назвали большим успехом добытую в этот раз победу в 42 общинах и городах (всего в Республике Сербской их 63), что превышает результат предыдущих аналогичных показателей 2016 года (тогда независимые социал-демократы взяли под свой контроль 40 населенных пунктов).

В эксклюзивном интервью "Российской газете" Милорад Додик рассказал о том, каким образом ему помогает Эмир Кустурица, занявший должность советника сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины. "Его поддержка крайне важна для меня, - подчеркнул политик. - Он является моим другом, большим интеллектуалом, способным разъяснять суть проблем, избегая бюрократических выражений. Эмир помогает мне разбираться в хитросплетениях глобальных процессов. Я дорожу тем, что он рядом и содействует мне в принятии тех или иных решений".