Эрмитаж застрахует картину из Лондона для выставки о Рафаэле

Государственный Эрмитаж объявил о необходимости застраховать картину, которая прибудет из Национальной галереи Лондона для участия в выставке "Линия Рафаэля. 1520 - 2020". Какое именно произведение подлежит страхованию на условиях "все риски" по формуле "от гвоздя до гвоздя", пока не известно, но это будет один экспонат. Его стоимость в документах государственной закупки обозначена в 5,5 миллиона фунтов стерлингов.

- Страховое покрытие должно распространяться на период упаковки/распаковки, погрузки/разгрузки, на время транспортировки по всему маршруту следования, монтажа/демонтажа музейных предметов, временного хранения (без доступа посетителей), экспонирования, - указано в техническом задании.

Закупка проведена у единственного поставщика, стоимость контракта составляет 544,5 тысячи рублей, но информации об исполнителей контракта на сайте госзакупок нет.

Выставка "Линия Рафаэля. 1520 - 2020", организованная Государственным Эрмитажем совместно музеями России и Западной Европы, приурочена к 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти и посвящена феномену его влияния на европейское искусство с XVI века и до наших дней, поэтому на ней будут представлены не только работы Рафаэля, но и других художников - от Рубенса до Пикассо.

"Главной премьерой выставки станет экспонирование после реставрации комплекса фресок школы Рафаэля, очищенных от позднейших записей", - уточнили в Эрмитаже.