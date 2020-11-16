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16.11.2020 19:57
Рубрика: В мире

Европейских лидеров призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю

Текст: Максим Макарычев

Лидеров Великобритании, Германии, Испании и других стран-членов ЕС призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю, чтобы помочь европейской экономике оправиться от пандемии коронавируса. Международная коалиция политиков, профсоюзных лидеров, руководителей предприятий в понедельник обратилась к главам европейских стран, призывая их потребовать принятия этой меры.

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В письме, отправленном премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьер-министру Испании Педро Санчесу и другим лидерам, утверждается, что четырехдневная неделя поможет справиться с экономическими последствиями, вызванными пандемией. В обращении говорится, что "для развития цивилизации настал момент воспользоваться такой возможностью и перейти к сокращению рабочего времени без потери заработной платы", отмечает The Daily Mail. Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о поддержке четырехдневной рабочей недели, а правительства Шотландии и Уэльса учредили комиссии для изучения этой идеи.

В письме также приводятся исторические примеры сокращения рабочего времени во время мировых кризисов, включая введение дополнительных выходных и сокращенного рабочего дня после Великой депрессии. Авторы обращения утверждают, что более короткая рабочая неделя также может способствовать решению проблемы изменения климата. В июле опрос организации Survation показал, что почти две трети британцев хотели, чтобы Джонсон изучил возможность введения четырехдневной рабочей недели после пандемии. Тем временем некоторые экономисты утверждают, что меньшее количество рабочих часов снизит уровень жизни, а Конфедерация британской промышленности выступила против введения четырехдневной рабочей недели еще в прошлом году.

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