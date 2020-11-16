Фигуристка Медведева не выступит на Гран-при России

Московский этап Гран-при по фигурному катанию пройдет без участия Евгении Медведевой.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Об этом отечественным СМИ сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков. По его словам, Медведева никак не может восстановиться после травмы спины. В октябре сообщалось, что у девушки диагностировано защемление нерва, но хирургическое вмешательство не требуется.
Напомним, 20-летняя Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира, дважды серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка России, Европы, а также двукратная победительница финалов Гран-при.
Этим летом Медведева приняла решение вернуться от канадского тренера Брайана Орсера к Этери Тутберидзе. Но из-за проблем со здоровьем после возвращения Женя на лед не выходила.