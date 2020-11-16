Фигуристка Медведева не выступит на Гран-при России

Московский этап Гран-при по фигурному катанию пройдет без участия Евгении Медведевой.

Об этом отечественным СМИ сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков. По его словам, Медведева никак не может восстановиться после травмы спины. В октябре сообщалось, что у девушки диагностировано защемление нерва, но хирургическое вмешательство не требуется.

Напомним, 20-летняя Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира, дважды серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка России, Европы, а также двукратная победительница финалов Гран-при.

Этим летом Медведева приняла решение вернуться от канадского тренера Брайана Орсера к Этери Тутберидзе. Но из-за проблем со здоровьем после возвращения Женя на лед не выходила.