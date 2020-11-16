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16.11.2020 20:53
Рубрика: В мире

Париж хочет мессы

Французские католики выступили за отмену запрета на церковные службы
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
В воскресенье под вечер перед собором Сен-Сюльпис, что в центральном VI округе Парижа, уже во второй раз в этом месяце собрались сотни католиков с единственным требованием. Оно было начертано на принесенном ими транспаранте: "Верните нам мессы!" Многие молились, пели псалмы. Аналогичные акции состоялись в Бордо, Нанте, Страсбурге и еще в нескольких десятках городов Франции.
Несколько сотен католиков собрались перед церковью Сен-Сюльпис в Париже, чтобы принять участие в мессе под открытым небом. Фото: Gettyimages Несколько сотен католиков собрались перед церковью Сен-Сюльпис в Париже, чтобы принять участие в мессе под открытым небом. Фото: Gettyimages
Несколько сотен католиков собрались перед церковью Сен-Сюльпис в Париже, чтобы принять участие в мессе под открытым небом. Фото: Gettyimages

Причиной нынешних наполненных эмоциями акций стали ограничения, введенные в стране две недели назад в связи с нынешним антиковидным карантином. По решению правительства соборы и другие места культа оставались открытыми, но церковные службы с участием прихожан попали под запрет. Исключение сделали лишь для похоронных церемоний, на которых было разрешено присутствовать не более 30 человек.

Фото: iStock
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В качестве альтернативной меры церковникам предложили транслировать мессы с помощью социальных сетей и прочих современных информационных возможностей. Многие за неимением лучшего этим воспользовались, но довольно быстро поняли: ничто не может заменить эффект непосредственного участия в мессах, духовное и религиозное единение людей в священных храмовых стенах.

Как заявил один из организаторов коллектива "Наша цель - мессы" Гийом Лагравьер, "возносить молитвы перед экраном компьютера или планшета это то же самое, что родителям жениха и невесты следить за свадебной церемонией в режиме видеоконференции". То есть полный нонсенс и нарушение традиций, укоренившихся за прошедшие тысячелетия среди христиан.

В стране с каждым днем нарастает движение в поддержку требования отмены запрета на мессы. 46 депутатов Национального собрания и сенаторов направили в адрес премьер-министра Жана Кастекса письмо, в котором выражают свое, мягко говоря, удивление по поводу решения властей, назвав его "пренебрежительным" по отношению к католикам. "Верующие не понимают, почему открыты школы, супермаркеты, работает общественный транспорт и одновременно им нельзя собираться в церквах", - подчеркнули парламентарии в своем послании.

В таком же духе высказываются многие церковные иерархи. Причем они готовы не только строго выполнять все меры санитарной безопасности во время служб, но и задействовать дополнительные. По словам архиепископа Парижа Мишеля Опети, речь может идти о сокращении на треть по отношению к обычному числу присутствующих на мессе, а также о проведении в тот же день нескольких служб, чтобы принять всех желающих. Более того, как указал архиепископ, с момента отмены первого карантина в мае этого года, во французских церквах не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Надо сказать, что власти находятся в некотором замешательстве. Поначалу министр внутренних дел Жеральд Дарманен больше упирал на вынужденную необходимость соблюдения всеми карантинных мер "ради спасения жизней" и был готов использовать полицию с тем, чтобы помешать католикам собираться у соборов. Но затем сменил тон и сейчас намеревается вступить в диалог с представителями, как было отмечено, "всех культов". Судя по всему, в Елисейском дворце и в правительстве поняли, что конфликт с католиками особенно в канун рождественских и новогодних праздников может обернуться серьезными социальными проблемами. Здесь хорошо помнят о миллионах французов, по большей части верующих, которые в 2013 году устраивали массовые манифестации против однополых браков.

Между тем

Премьеру Британии пришлось снова уйти на самоизоляцию, вопреки пословице, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Весной Джонсон уже заражался СOVID-19, балансируя на грани жизни и смерти, поскольку его заболевание протекало по самому тяжелому сценарию. Теперь Джонсону рекомендовали запереться на Даунинг-стрит, чтобы вторично не заболеть. Поводом к этой директиве послужила 35-минутная встреча премьера с депутатом парламента Ли Андерсоном. У того вскоре был диагностирован коронавирус. Джонсон не скрывал своего расстройства, поскольку отойти от дел в это горячее время, явно не входило в его планы. Финальные переговоры с ЕС были уже на горизонте, а события в США также требовали особого внимания. Премьер будет работать на "удаленке". Он заявил, что здоров "как собака мясника".

Подготовила Ольга Дмитриева (Лондон)

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