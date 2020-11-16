Гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам

Необычное объявление о тендере разместила нижняя палата Госдумы на сайте госзакупок. За 1 миллион 50 тысяч рублей исследовательская группа МГУ должна к концу года выполнить техническое задание: "Совершенствование законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему".

Что же конкретно должны исследовать эксперты МГУ? Оказывается, они должны выяснить, есть ли различия между гладкоствольными ружьями со стволами "Ланкастер" и нарезными стволами. Или же никаких существенных различий между ними нет.

Вопрос весьма серьезный. Ведь от ответа на него будет зависеть, появятся ли новые изменения в оружейное законодательство. А если появятся, то - какие.

И все это может напрямую коснуться не только почти четырех миллионов владельцев гражданского оружия, но и тех, кто только собирается приобрести ствол.

А проблему наши законодатели увидели в появлении новых технологий изготовления оружия.

Речь идет о ружьях, которые официально считаются гладкоствольными. Но выстрел из них практически не отличается от выстрела из карабина с нарезным стволом.

В документе говорится, что оружейники при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола - "сверловку Ланкастера". Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает кучность и точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики гражданского "условно гладкоствольного" оружия вплотную к гражданскому нарезному.

Скорее всего, исследовательская группа МГУ добросовестно отработает полученный миллион и убедительно докажет очень близкую схожесть обоих видов оружия. И тогда теряется смысл в различии правил получения разрешения на гладкоствольное и нарезное оружие.

Сейчас, чтобы на законных основаниях приобрести нарезной карабин, надо пять лет побыть владельцем гладкоствольного ружья

Сейчас, чтобы на законных основаниях приобрести нарезной карабин, надо пять лет побыть владельцем гладкоствольного ружья. Но с появлением "сверловки Ланкастера" можно сразу покупать оружие, по своим качествам почти не уступающее "нарезняку", но числящееся гладкоствольным.

Перед законодателями возникает дилемма: либо отменить существующий пятилетний ценз, либо распространить такие же ограничения и на ружья со "сверловкой Ланкастера". Жизненный опыт почему-то подсказывает, что будет выбран второй вариант.

И вот тут законодателям придется искать ответы на многие трудные вопросы. Например, как быть с уже приобретенными "Ланкастерами"? Владельцев обяжут заново их перерегистрировать, но уже как нарезные? И как тогда быть с отстрелом для пулегильзотеки, обязательным только для нарезного оружия? Не захлебнутся ли от обработки информационного массива подразделения лицензионно-разрешительной работы, которым придется создавать принципиально новый банк данных? И на сколько лет затянется эта перерегистрация? Не повиснут ли в воздухе ружья, которые официально уже перестали быть гладкоствольными, но как нарезные еще не оформлены?

Но и это еще не все. Многие десятки лет, если не столетие, охотники применяют стволы "Парадокс", отдаленно похожие на "Ланкастер", но по своим качествам тоже близкие к нарезным. Если "сверловка Ланкастера" - разновидность овально-винтовальной сверловки всего канала ствола, то "Парадокс" или "сверловка Фосбери" - это когда гладкий ствол имеет нарезку только в дульной части. Но ведь имеет! И логично было бы и эти ружья включить в техзадание для исследовательской группы МГУ. И тогда под ревизию закона "Об оружии" попадают десятки тысяч, если не сотни тысяч обладателей "Парадоксов".

И уж конечно, новые ограничения вызовут недовольство производителей оружия. В первую очередь - у концерна "Калашников" и у вятского завода "Молот оружие", которые разработали и запустили в серию десятки моделей со стволами "Ланкастер" и "Парадокс". Эти модели сегодня успешно продаются, но после принятия поправок тренд может резко измениться.