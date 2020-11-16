Гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам

Что же конкретно должны исследовать эксперты МГУ? Оказывается, они должны выяснить, есть ли различия между гладкоствольными ружьями со стволами "Ланкастер" и нарезными стволами. Или же никаких существенных различий между ними нет.
Вопрос весьма серьезный. Ведь от ответа на него будет зависеть, появятся ли новые изменения в оружейное законодательство. А если появятся, то - какие.
И все это может напрямую коснуться не только почти четырех миллионов владельцев гражданского оружия, но и тех, кто только собирается приобрести ствол.
А проблему наши законодатели увидели в появлении новых технологий изготовления оружия.
Речь идет о ружьях, которые официально считаются гладкоствольными. Но выстрел из них практически не отличается от выстрела из карабина с нарезным стволом.
В документе говорится, что оружейники при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола - "сверловку Ланкастера". Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает кучность и точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики гражданского "условно гладкоствольного" оружия вплотную к гражданскому нарезному.
Скорее всего, исследовательская группа МГУ добросовестно отработает полученный миллион и убедительно докажет очень близкую схожесть обоих видов оружия. И тогда теряется смысл в различии правил получения разрешения на гладкоствольное и нарезное оружие.
Сейчас, чтобы на законных основаниях приобрести нарезной карабин, надо пять лет побыть владельцем гладкоствольного ружья. Но с появлением "сверловки Ланкастера" можно сразу покупать оружие, по своим качествам почти не уступающее "нарезняку", но числящееся гладкоствольным.
Перед законодателями возникает дилемма: либо отменить существующий пятилетний ценз, либо распространить такие же ограничения и на ружья со "сверловкой Ланкастера". Жизненный опыт почему-то подсказывает, что будет выбран второй вариант.
И вот тут законодателям придется искать ответы на многие трудные вопросы. Например, как быть с уже приобретенными "Ланкастерами"? Владельцев обяжут заново их перерегистрировать, но уже как нарезные? И как тогда быть с отстрелом для пулегильзотеки, обязательным только для нарезного оружия? Не захлебнутся ли от обработки информационного массива подразделения лицензионно-разрешительной работы, которым придется создавать принципиально новый банк данных? И на сколько лет затянется эта перерегистрация? Не повиснут ли в воздухе ружья, которые официально уже перестали быть гладкоствольными, но как нарезные еще не оформлены?
Но и это еще не все. Многие десятки лет, если не столетие, охотники применяют стволы "Парадокс", отдаленно похожие на "Ланкастер", но по своим качествам тоже близкие к нарезным. Если "сверловка Ланкастера" - разновидность овально-винтовальной сверловки всего канала ствола, то "Парадокс" или "сверловка Фосбери" - это когда гладкий ствол имеет нарезку только в дульной части. Но ведь имеет! И логично было бы и эти ружья включить в техзадание для исследовательской группы МГУ. И тогда под ревизию закона "Об оружии" попадают десятки тысяч, если не сотни тысяч обладателей "Парадоксов".
И уж конечно, новые ограничения вызовут недовольство производителей оружия. В первую очередь - у концерна "Калашников" и у вятского завода "Молот оружие", которые разработали и запустили в серию десятки моделей со стволами "Ланкастер" и "Парадокс". Эти модели сегодня успешно продаются, но после принятия поправок тренд может резко измениться.