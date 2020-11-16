Глава ВОЗ: Вакцина от COVID-19 лишь одна из мер, способных остановить пандемию

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 сможет остановить пандемию лишь в комплексе других мер, заявил сегодня глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Гебрейесус на брифинге.

"С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина необходима, чтобы взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", - считает доктор Гебрейесус.

В ВОЗ по-прежнему настаивают на необходимости сократить социальные контакты и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Поскольку первоначально производство вакцин будет ограничено и не сможет сразу же покрыть все потребности, при вакцинации, отмечают в ВОЗ, в приоритете должны оставаться группы повышенного риска в связи с COVID-19 - это работники сферы здравоохранения, пожилые и другие уязвимые категории населения.