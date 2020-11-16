Главный педиатр Москвы: Старшеклассники болеют COVID-19 по-взрослому

Главный педиатр Москвы, главный врач ГБУЗ "Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой" Исмаил Османов назвал главные признаки COVID-19 у детей. Он также рассказал, кто из детей чаще болеет коронавирусом в тяжелой и среднетяжелой форме. Всего в московские больницы Москвы были госпитализированы около 2 тысяч детей.

- К моменту появления положительной реакции дети, как и взрослые, способны распространять вирус уже несколько дней. При этом для детей характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия. Именно поэтому необходимо разобщать детей, как бы это тяжело не давалось и школьникам, и их родителям, - рассказал Исмаил Османов на круглом столе, посвященном вопросам дистанционного образования в эпоху коронавируса. - Статистика показывает, что в числе заболевших детей превалируют старшеклассники. И превалируют они с наиболее тяжелым течением заболевания - болеют "по-взрослому". А разобщение - один из базовых принципов эпидемиологии, который применяется абсолютно при любых инфекциях с высоким уровнем контагиозности, к которым, несомненно, относится и новая коронавирусная инфекция.

По данным специалиста, 7,6% от общего числа заболевших в Москве - дети. 65% из них - дети 6-11 классов. В период пандемии было госпитализировано 1 908 детей, 92,5% из них со средне-тяжелой формой, 4,3% - с тяжелой.

Исмаил Османов перечислил клинические особенности COVID-19 у детей: ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности и с таковой, а также менингоэнцефалит, ОРДС (Острый респираторный дистресс-синдром). А еще яркая характеристика COVID-19 у детей - он поражает несколько жизненно важных органов и, прежде всего, легкие и сердце. У каждого пятого ребенка с пневмонией, она была диагностирована только рентгенологически.