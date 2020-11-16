Гоночный голубь из Бельгии продан за 1,6 млн евро

Гоночный голубь из Бельгии продан на аукционе за 1,6 миллиона евро. Двухлетнюю самку по прозвищу Новая Ким первоначально выставили всего за 200 евро, но в воскресенье ее купил участник торгов из Китая за рекордную сумму.

Курт Ван де Ваувер, чья семья владела голубем, сказала, что она "в шоке" от этой новости, сообщает агентство Reuters. Предыдущим рекордсменом был четырехлетний голубь, проданный в 2019 году за 1,25 миллиона евро. Это голубь Армандо, которого в честь чемпиона мира Формулы-1 прозвали "голубиным Льюисом Хэмилтоном".

Отметим, что оба голубя были проданы в КНР, где в последние годы резко возросла популярность голубиных гонок. При этом обычно на аукционах самец стоит дороже, чем самка, поэтому такая сумма, отданная за Новую Ким, удивила экспертов. По данным агентства, в Бельгии насчитывается более 20 тысяч заводчиков голубей.