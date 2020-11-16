Госдума во вторник рассмотрит проекты о Совфеде и гарантиях экс-президенту

Госдума на пленарном заседании 17 ноября обсудит в первом чтении законопроекты о формировании Совета Федерации, о статусе парламентариев, а также инициативу о гарантиях экс-президенту РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков по итогам заседания совета ГД.

Он напомнил, что законопроекты, о которых идет речь, подготовлены в целях реализации новых положений Конституции с учетом тех поправок, которые были приняты​ по итогам общероссийского голосования​​.

Согласно законопроекту о формировании Совфеда, граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной, смогут стать пожизненными сенаторами по решению президента РФ. Сможет войти в верхнюю палату парламента и бывший глава государства

Кроме того, президент РФ Владимир Путин предложил ужесточить требования к соблюдению парламентариями ограничений и запретов. Этого касается еще один законопроект, вынесенный на заседание 17 ноября.

И третий законопроект, о гарантиях экс-президенту, закрепляет его важную роль в системе публичной власти. Он же меняет порядок лишения неприкосновенности бывшего главы государства: в процедуре повышается роль парламента. Документ внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Еще Госдума собирается на том же заседании рассмотреть во втором чтении законопроекты о лишении свободы за повторные призывы к отчуждению территорий РФ, а также о введении административных штрафов за такое правонарушение, совершенное впервые.