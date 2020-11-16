Десятидневное турне, в которое отправился госсекретарь США Майк Помпео, возможно, станет последним для него в качестве главы американского внешнеполитического ведомства при нынешней администрации. Сама атмосфера, в которой проходит поездка Помпео, выглядит достаточно странной. Принимающие стороны испытывают явный дискомфорт от того, что встречают госсекретаря, который активно поддерживает действия Дональда Трампа по пересмотру итогов президентских выборов в США. При этом во многих столицах, куда направляется Помпео, уже успели поздравить Байдена с победой. На этом фоне глава американского ведомства стремится в ходе переговоров закрепить наследие команды Трампа на международном треке.

Официально заявленные цели турне главы госдепа по семи странам - Франции, Турции, Грузии, Израилю, ОАЭ, Катару и Саудовской Аравии - углубление сотрудничества в области контртерроризма и продвижение религиозных свобод. При этом подоплека столь длительной поездки (колесить по зарубежным столицам Помпео будет до 23 ноября) представителя республиканской администрации видна невооруженным взглядом. Как пишут американские комментаторы, Помпео стремится еще раз подтвердить на международном уровне успешность принятых администрацией Трампа внешнеполитических решений и сделать невозможным нормализацию отношений между США и Китаем, а также возвращение Вашингтона к ядерной сделке с Ираном.

Помпео стремится еще раз подтвердить успешность внешнеполитических решений администрации Трампа

В отношении последнего США приняли очередной пакет санкций буквально на прошлой неделе, а также планируют ввести новые ограничения против Тегерана на днях. Да и нынешние визиты Помпео в Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию призваны не только подчеркнуть сыгранную нынешней республиканской администрацией США ключевую роль в нормализации арабо-израильских отношений, но и имеют явный антииранский подтекст. Применительно же к Китаю, по данным издания Axios, администрация Трампа намерена в ближайшее время издать исполнительный указ и ввести серию новых жестких рестрикций. Они не столько направлены на причинение КНР реального экономического ущерба, сколько на срыв любых попыток начать разговор с Поднебесной "с чистого листа". Как в случае Китая, так и Ирана, момент и повод для введения новых санкций в Белом доме выбрали весьма хитро и беспроигрышно - обеим странам припишут якобы существующие массовые нарушения прав человека. Эта тема - "священная корова" для демократов и "откатывать назад" такие ограничительные меры в дальнейшем никто не посмеет. А администрация Трампа запишет себе в актив успешную работу по правозащитной проблематике.