Губернатор штата Вашингтон ввел масштабные ограничения из-за COVID-19

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о новых радикальных ограничениях в связи с распространением коронавируса в регионе. Речь идет о запрете на обслуживание в ресторанах и барах, отмечает Reuters.

Инсли сообщил на пресс-конференции, что ограничения, большинство из которых вступят в силу в понедельник в 23:59 по местному времени и будут действовать в течение месяца, обусловлены удвоением количества случаев заболевания коронавирусом в штате за последние две недели. Собрания в помещениях будут запрещены вне дома, а в мероприятиях на открытом воздухе должны участвовать не более пяти человек.

По словам Инсли, религиозные услуги и розничная торговля в магазинах будут ограничены до 25% посетителей. Кроме того, фитнес-центры должны прекратить обслуживание внутри помещений, а спортивные мероприятия будут ограничены занятиями на открытом воздухе.