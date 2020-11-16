Харитонова могут выписать из больницы в пятницу

Боец ММА Сергей Харитонов, получивший различные травмы после нападения со стороны другого представителя смешанных единоборств Адама Яндиева, может покинуть больницу уже в пятницу. Об этом сообщили в команде спортсмена.

"Сергей будет в больнице как минимум до пятницы. В пятницу его могут выписать, чтобы он продолжил лечение уже в другом месте. В том числе это касается и операции на носу", - заявили ТАСС.

У Харитонова были диагностированы перелом носа, черепно-мозговая травма и другие повреждения.

Что касается Яндиева, то он задержан правоохранительными органами на 48 часов. Против него возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".