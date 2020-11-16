Изобретатель из Канады создал шлем для защиты от COVID-19

Изобретатель из канадского Торонто создал высокотехнологичный шлем для защиты от COVID-19. 32-летний Езин Аль-Кайси впервые появился в городском метро мегаполиса в огромном черном шлеме, изготовленном из защитного материала hazmat. Шлем полностью закрывает голову человека и верхнюю часть туловища, и имеет козырек, который спускается до груди. На задней панели находится вентилятор с батарейным питанием и система респиратора с фильтром, которая очищает всасываемый воздух и выталкивает "несвежий" воздух наружу. Заряда батареи хватает на 12 часов, сообщает ВВС.

Многие жители Торонто были удивлены видом молодого человека, который выглядел как антиутопический персонаж из апокалиптического фильма. Они подходили к нему из любопытства. Аль-Кайси является одним тех дизайнеров и предпринимателей, которые поспешили выпустить в этом году подобные шлемы. По словам изобретателя, он уже получил десятки тысяч заявок.

Ветеран ВМС США Крис Элингер их Техаса является еще одним создателем подобных защитных шлемов. Его компания выпустила "продукт под названием NE-1", который похож на мотоциклетный шлем. В дополнение к системе фильтрации воздуха с электроприводом, он имеет внутренние и внешние микрофоны и динамики, чтобы пользователю было легче разговаривать с окружающими его людьми. В шлем встроен Bluetooth, так чтобы человек мог звонить по телефону или слушать музыку. Сейчас компания работает над более высокотехнологичными версиями шлема, где козырек превращается в экран, на котором пользователь может смотреть видео по ходу движения. Модификации шлема сейчас проходят сертификацию.