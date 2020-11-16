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16.11.2020 15:09
Рубрика: Экономика

К 2024 году доля отечественных детских товаров вырастет до 35%

Текст: Светлана Ментюкова
К 2024 году доля отечественной продукции на внутреннем рынке детских товаров должна достичь 35%, а их экспорт вырасти до $750 млн. Такие параметры заложены в дорожную карту развития российской индустрии детских товаров, рассказал директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной предстоящему открытию XI Конгресса индустрии детских товаров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Несмотря на всю сложность эпидемиологической ситуации, была разработана дорожная карта на период до 2024 года, согласно которой фокусировка произойдет на пяти основных задачах развития отрасли: развитии классификации системы статистического учета, стимулировании спроса на отечественные товары, повышении безопасности и качества товаров для детей, кадрового обеспечения и поддержки экспорта. Реализация этих мероприятий будет нацелена на достижение к 2024 году доли отечественной продукции на внутреннем рынке до 35% и роста экспорта до $750 млн", - сообщил Дмитрий Колобов.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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По его словам, на сегодняшний день индустрия производства детских товаров в России остается одной из самых перспективных с точки зрения роста и развития ниш. "Сейчас производство детских товаров расположено практически во всех субъектах РФ. Около 75 регионов такие производства на своей территории имеют. Пока большая часть из них это малый и средний бизнес, но это говорит о том, что есть перспективы роста и становления глобальных игроков. Индустрия детских товаров - это не только игры и игрушки, но и одежда, обувь, мебель, робототехника и вообще весь веер продукции, который затрагивает интересы наших детей", - уточнил представитель ведомства.

Он привел экспертные данные, согласно которым, наибольший прирост по итогам прошлого года зафиксирован в изготовлении именно игр и игрушек, а также удерживающих устройств для детей. В 2019 году доля отечественных товаров для детей достигла 29% при общем объеме рынка 843 млрд рублей. При этом объем товаров российского производства достиг 244 млрд рублей. "Это значительные цифры, говорящие о том, что производство товаров для детей значимо и является значимым сегментом российской экономики", - подчеркнул Колобов.

Он также сообщил, что в целях поддержки российских производителей, столкнувшихся с коронавирусными ограничениями в этом году, правительственной комиссией был утвержден перечень предприятий, обеспечивающих устойчивый рост российской экономики, в который вошли 12 крупнейших производителей товаров для детей. С учетом ежемесячного мониторинга, который осуществляется министерством, по состоянию этих организаций можно говорить о стабилизации их деятельности, рассказал директор департамента Минпромторга.

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