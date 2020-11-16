К 2024 году доля отечественных детских товаров вырастет до 35%

К 2024 году доля отечественной продукции на внутреннем рынке детских товаров должна достичь 35%, а их экспорт вырасти до $750 млн. Такие параметры заложены в дорожную карту развития российской индустрии детских товаров, рассказал директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной предстоящему открытию XI Конгресса индустрии детских товаров.

"Несмотря на всю сложность эпидемиологической ситуации, была разработана дорожная карта на период до 2024 года, согласно которой фокусировка произойдет на пяти основных задачах развития отрасли: развитии классификации системы статистического учета, стимулировании спроса на отечественные товары, повышении безопасности и качества товаров для детей, кадрового обеспечения и поддержки экспорта. Реализация этих мероприятий будет нацелена на достижение к 2024 году доли отечественной продукции на внутреннем рынке до 35% и роста экспорта до $750 млн", - сообщил Дмитрий Колобов.

По его словам, на сегодняшний день индустрия производства детских товаров в России остается одной из самых перспективных с точки зрения роста и развития ниш. "Сейчас производство детских товаров расположено практически во всех субъектах РФ. Около 75 регионов такие производства на своей территории имеют. Пока большая часть из них это малый и средний бизнес, но это говорит о том, что есть перспективы роста и становления глобальных игроков. Индустрия детских товаров - это не только игры и игрушки, но и одежда, обувь, мебель, робототехника и вообще весь веер продукции, который затрагивает интересы наших детей", - уточнил представитель ведомства.

Он привел экспертные данные, согласно которым, наибольший прирост по итогам прошлого года зафиксирован в изготовлении именно игр и игрушек, а также удерживающих устройств для детей. В 2019 году доля отечественных товаров для детей достигла 29% при общем объеме рынка 843 млрд рублей. При этом объем товаров российского производства достиг 244 млрд рублей. "Это значительные цифры, говорящие о том, что производство товаров для детей значимо и является значимым сегментом российской экономики", - подчеркнул Колобов.

Он также сообщил, что в целях поддержки российских производителей, столкнувшихся с коронавирусными ограничениями в этом году, правительственной комиссией был утвержден перечень предприятий, обеспечивающих устойчивый рост российской экономики, в который вошли 12 крупнейших производителей товаров для детей. С учетом ежемесячного мониторинга, который осуществляется министерством, по состоянию этих организаций можно говорить о стабилизации их деятельности, рассказал директор департамента Минпромторга.