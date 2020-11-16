Всероссийская федерация волейбола продолжает находить выход из сложных положений, связанных с периодическим уходом команд Суперлиги на карантин. Матчи постоянно переносятся на конкретные даты или на неопределенные сроки, однако чемпионат все же продолжается.

Плюс ко всем коронавирусным историям добавилось и новое, с игрой в так называемых "пузырях", расписание группового этапа европейской клубной Лиги чемпионов, заставляющее менять внутренний российский календарь. В понедельник директорат по проведению соревнований принял решение по новым датам ранее не сыгранных матчей. В поле зрения функционеров ВФВ попали сразу семь игр, получивших свои места в расписании, в период с конца ноября по первую декаду февраля будущего года.

В "регулярке" мужской Суперлиги пройдена отметка девятого тура из 26 запланированных. Лидирует "Зенит-Казань", который за счет вынесенного матча из предстоящего тура достиг показателя в десять побед при нуле поражений.