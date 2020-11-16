Новости

В украинском Ровно придумали, как обойти "карантин выходного дня" 00:23
Суарес заболел коронавирусом в расположении сборной Уругвая 00:17
Президент Армении анонсировал создание правительства нацсогласия 16.11.2020
УЕФА поменял арбитров на матч Сербия - Россия 16.11.2020
Минобороны сообщило о 4 151 военнослужащем с коронавирусом 16.11.2020
Венгрия и Польша заблокировали семилетний бюджет ЕС 16.11.2020
Минобороны РФ: В Карабах вернулись еще 482 беженца 16.11.2020
Роспотребнадзор: В России нет случаев повторного заражения коронавирусом 16.11.2020
Эмир Кустурица: Милорад Додик - это борец за сербскую национальную идентичность 16.11.2020
В Перу возбудили дело против бывшего президента 16.11.2020
Шесть британских депутатов ушли на самоизоляцию после встречи с Джонсоном 16.11.2020
Путин включил Якушева в состав Совбеза РФ 16.11.2020
Путин произвел ротацию в Совете по правам человека 16.11.2020
Европейских лидеров призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю 16.11.2020
Харитонова могут выписать из больницы в пятницу 16.11.2020
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое сотрудничество и борьбу с COVID 16.11.2020
В Саранске пятилетний мальчик спрыгнул с 5 этажа, чтобы встретить отца 16.11.2020
Минтруд предложил расширить меры соцподдержки для бездомных 16.11.2020
Росстат: Задолженность по зарплате выросла почти до 1,9 миллиарда рублей 16.11.2020
В Петербурге возле мемориальных досок предложили запретить торговлю 16.11.2020
Большой театр заново продаст билеты на спектакли 16.11.2020
Депутат Гусева требует увеличить расходы бюджета на помощь безработным 16.11.2020
Путин и Нетаньяху обсудили поставки вакцины от COVID-19 16.11.2020
Глава ВОЗ: Вакцина от COVID-19 лишь одна из мер, способных остановить пандемию 16.11.2020
Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс" 16.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Черчесов рассказал о допущенных ошибках и предстоящем матче с Сербией
Черчесов рассказал о допущенных ошибках и предстоящем матче с Сербией
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 23:04
Рубрика: Спорт

Перенесут и продолжат

В волейболе сражаются с расписанием матчей
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 258(8312)
Всероссийская федерация волейбола продолжает находить выход из сложных положений, связанных с периодическим уходом команд Суперлиги на карантин. Матчи постоянно переносятся на конкретные даты или на неопределенные сроки, однако чемпионат все же продолжается.
Состоялась жеребьевка "Финала четырех" Кубка страны по волейболу

Плюс ко всем коронавирусным историям добавилось и новое, с игрой в так называемых "пузырях", расписание группового этапа европейской клубной Лиги чемпионов, заставляющее менять внутренний российский календарь. В понедельник директорат по проведению соревнований принял решение по новым датам ранее не сыгранных матчей. В поле зрения функционеров ВФВ попали сразу семь игр, получивших свои места в расписании, в период с конца ноября по первую декаду февраля будущего года.

В "регулярке" мужской Суперлиги пройдена отметка девятого тура из 26 запланированных. Лидирует "Зенит-Казань", который за счет вынесенного матча из предстоящего тура достиг показателя в десять побед при нуле поражений.

Спорт Волейбол

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о пункте обеспечения ВМФ России в Судане
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Минобороны РФ: В Карабах вернулись еще 482 беженца
Песков заявил об отсутствии общего плана ограничений по COVID-19
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение в октагон
Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием