Какими будут требования к участникам конкурсов на соцзаказ

Унифицированы требования для государственных и частных организаций, участвующих в конкурсах по отбору поставщиков социальных услуг. Постановление правительства об этом вступает в силу 17 ноября.

Наиболее жесткие условия поставлены перед компаниями, оказывающими паллиативную помощь населению, и санаториями. У них должна быть лицензия на медицинскую деятельность с перечнем разрешенных услуг или работ, не менее 80% работников должны иметь медицинское образование, обязательно наличие медоборудования, а также инфраструктуры, адаптированной для людей с инвалидностью.

Сведения о компаниях, представляющие сферу туризма, должны быть внесены в единый федеральный реестр туроператоров, предлагаемые ими гостиницы не могут иметь менее трех звезд, что означает трехразовое питание и отдельный санузел в каждом номере. Спортивным организациям придется доказать безопасность своих услуг для граждан. С них спросят сертификаты и эксплуатационную документацию на спортивное оборудование, снаряжение, инвентарь.

Конкурсы на участие в соцзаказе пройдут в 16 пилотных регионах, чьи власти должны обеспечить равные условия доступа к ним государственным и частным организациям, отмечают в минфине. Механизм в 2021 году опробуют в Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской, Калининградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе.