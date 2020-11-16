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16.11.2020 02:01
Рубрика: В мире

Канада шокирована убийством редкого белого лося

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Убийство редкого "призрачного" белого лося в Канаде шокировало жителей северной общины Онтарио и побудило представителей коренных народов предложить награду любому, кто может помочь официальным лицам задержать подозреваемых в браконьерстве. Популяция так называемых призрачных белых лосей около 40 лет назад облюбовала местные сосновые леса в провинции.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Лоси не являются альбиносами, но получают свою окраску от рецессивного гена. Среди коренных народов региона белые животные, такие как бизоны, вороны и медведи гризли, считаются священными, и им нельзя причинять вред, сообщает Guardian.

Также запрещена охота на них: по всему региону знаки предостерегают от их убийства - это единственное место в Канаде, где существует такой закон. Представители коренных народов и организаций по защите животных предложили награду за поимку браконьеров в восемь тысяч долларов.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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