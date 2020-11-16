Компания Moderna заявила о 94-процентной эффективности своей вакцины

Вакцина от коронавируса, создаваемая американской компанией Moderna, показала свою эффективность в 94,5 процента случаев. Как говорится на сайте разработчика, такую оценку препарату дал экспертный совет, изучивший промежуточные результаты третьей фазы исследований.

Отмечается, что в испытаниях вакцины mRNA-1273 приняли участие свыше 30 тысяч человек в возрасте старше 18 лет. В целом подопытные хорошо переносили прививки, побочные явления были легкой или средней степени тяжести и обычно быстро проходили.

"Это поворотный момент в разработке нашей вакцины против COVID-19. С начала января мы преследуем этот вирус, чтобы защитить как можно больше людей по всему миру. Все время мы знали, что каждый день имеет значение. Этот положительный промежуточный анализ третьей фазы нашего исследования дал нам первое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19", - отметил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Компания в ближайшие недели намерена обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за экстренным разрешением на применение препарата. Если оно будет получено, Moderna готова произвести до конца года около 20 миллионов доз вакцины для американского рынка, и до 1 миллиарда доз в 2021 году для всего мира.