Национальная оперная премия придумана для "выявления наиболее интересных исполнителей и коллективов". На "Золотой маске" музыкальный театр представлен наряду с драмой, премия Casta diva соединяет российский контекст с мировым. Премия "Онегин" ставит на пьедестал певца как главного участника оперного процесса, претендуя стать аналогом "Оскара", даже сам этот приз имеет отдаленное сходство со знаменитой статуэткой.

Премия "Признание" посмертно присуждена дирижеру Александру Ведерникову. В номинации "Дебют" награждены Юлия Юмаева за партию Нанетты в "Фальстафе" (Новосибирский оперный театр) и Мирослав Молчанов - за Квазимодо в "Эсмеральде" ("Санктъ-Петербургъ Опера".

"Примадонной" признана Олеся Петрова за Амнерис в "Аиде" (Михайловский театр). Званием "Мастер сцены" увенчали Юрия Девина за Риголетто в театре Урал Опера Балет (Екатеринбург), а "Гостем" - Богдана Волкова за партию Тома в "Похождениях повесы" в МАМТе. В номинации "Событие" - два лауреата: open air фестиваль "Опера - всем" и "Царская невеста" в Чувашском оперном. Театром года названа "Геликон-опера", "Звездой" - баритон Василий Ладюк. Оперной "Легендой" стала Маквала Касрашвили, приславшая проникновенное видеообращение, которое завершила виватным "Да здравствует Опера!".