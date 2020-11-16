Новости

Эмир Кустурица: Милорад Додик - это борец за сербскую национальную идентичность 20:56
В Перу возбудили дело против бывшего президента 20:27
Шесть британских депутатов ушли на самоизоляцию после встречи с Джонсоном 20:23
Путин включил Якушева в состав Совбеза РФ 20:12
Путин произвел ротацию в Совете по правам человека 20:06
Европейских лидеров призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю 19:57
Харитонова могут выписать из больницы в пятницу 19:46
Мишустин и Пашинян обсудили экономическое сотрудничество и борьбу с COVID 19:30
В Саранске пятилетний мальчик спрыгнул с 5 этажа, чтобы встретить отца 19:22
Минтруд предложил расширить меры соцподдержки для бездомных 19:16
Росстат: Задолженность по зарплате выросла почти до 1,9 миллиарда рублей 19:00
В Петербурге возле мемориальных досок предложили запретить торговлю 18:50
Большой театр заново продаст билеты на спектакли 18:46
Депутат Гусева требует увеличить расходы бюджета на помощь безработным 18:36
Путин и Нетаньяху обсудили поставки вакцины от COVID-19 18:35
Глава ВОЗ: Вакцина от COVID-19 лишь одна из мер, способных остановить пандемию 18:22
Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс" 18:18
Топливо под Владимиром разлилось на 12 тысяч квадратных метров 18:13
Второе чтение дачной амнистии намечено на 17 ноября 18:02
Госдума во вторник рассмотрит проекты о Совфеде и гарантиях экс-президенту 18:00
В РФПИ прокомментировали сообщение об эффективности второй американской вакцины 18:00
Госдума 17 ноября рассмотрит проект о переселении из ветхого и аварийного жилья 17:45
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса 17:40
В Петербурге покупатель избил продавца за требование надеть маску 17:27
В Ростуризме оценили значение нового нацпроекта для экономики 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 20:31
Рубрика: Культура

Оперный "Оскар"

Вручены премии "Онегин"
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Национальная оперная премия придумана для "выявления наиболее интересных исполнителей и коллективов". На "Золотой маске" музыкальный театр представлен наряду с драмой, премия Casta diva соединяет российский контекст с мировым. Премия "Онегин" ставит на пьедестал певца как главного участника оперного процесса, претендуя стать аналогом "Оскара", даже сам этот приз имеет отдаленное сходство со знаменитой статуэткой.

Премия "Признание" посмертно присуждена дирижеру Александру Ведерникову. В номинации "Дебют" награждены Юлия Юмаева за партию Нанетты в "Фальстафе" (Новосибирский оперный театр) и Мирослав Молчанов - за Квазимодо в "Эсмеральде" ("Санктъ-Петербургъ Опера".

Фото: Алексей Смагин
В Петербурге вручили Национальную оперную премию "Онегин"

"Примадонной" признана Олеся Петрова за Амнерис в "Аиде" (Михайловский театр). Званием "Мастер сцены" увенчали Юрия Девина за Риголетто в театре Урал Опера Балет (Екатеринбург), а "Гостем" - Богдана Волкова за партию Тома в "Похождениях повесы" в МАМТе. В номинации "Событие" - два лауреата: open air фестиваль "Опера - всем" и "Царская невеста" в Чувашском оперном. Театром года названа "Геликон-опера", "Звездой" - баритон Василий Ладюк. Оперной "Легендой" стала Маквала Касрашвили, приславшая проникновенное видеообращение, которое завершила виватным "Да здравствует Опера!".

Культура Театр Драматический театр

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о пункте обеспечения ВМФ России в Судане
В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Попова сообщила о ситуации с COVID-19 в регионах
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса
Почему на стихах самого целомудренного поэта появилась маркировка 16+
Какая помощь нужна российским кинотеатрам