Премия "Признание" посмертно присуждена дирижеру Александру Ведерникову. В номинации "Дебют" награждены Юлия Юмаева за партию Нанетты в "Фальстафе" (Новосибирский оперный театр) и Мирослав Молчанов - за Квазимодо в "Эсмеральде" ("Санктъ-Петербургъ Опера".
"Примадонной" признана Олеся Петрова за Амнерис в "Аиде" (Михайловский театр). Званием "Мастер сцены" увенчали Юрия Девина за Риголетто в театре Урал Опера Балет (Екатеринбург), а "Гостем" - Богдана Волкова за партию Тома в "Похождениях повесы" в МАМТе. В номинации "Событие" - два лауреата: open air фестиваль "Опера - всем" и "Царская невеста" в Чувашском оперном. Театром года названа "Геликон-опера", "Звездой" - баритон Василий Ладюк. Оперной "Легендой" стала Маквала Касрашвили, приславшая проникновенное видеообращение, которое завершила виватным "Да здравствует Опера!".